Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thăm, động viên đội tuyển bóng đá nữ trước trận quyết đấu với Myanmar

Sáng 10-12, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 đã đến thăm và động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước trận đấu mang tính quyết định gặp Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm vượt khó để giành vé vào vòng bán kết SEA Games 33. ẢNH: ANH THƯ

Trong buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hồng Minh gửi lời động viên đến thầy trò HLV Mai Đức Chung, khẳng định tập thể đội tuyển cần giữ vững tinh thần và gạt bỏ những tiếc nuối sau trận đấu trước. Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 nhấn mạnh: “Toàn đội hãy quên đi những điều chưa được như ý, hướng đến trận đấu ngày mai với quyết tâm cao nhất. Chúc ban huấn luyện và các cầu thủ thi đấu thành công và đạt kết quả tốt nhất”.

HLV Mai Đức Chung đã báo cáo tình hình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam, cho biết ông cùng học trò vẫn duy trì sức khỏe tốt, không có ca chấn thương nào. Dù trải qua nhiều khó khăn, các tuyển thủ đang giữ tinh thần rất cao và quyết tâm giành chiến thắng để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo đoàn, ngày 11-12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp tới sân Chonburi để cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các nữ tuyển thủ Việt Nam trong trận đấu then chốt với Myanmar.

HLV Mai Đức Chung báo cáo tình hình của đội tuyển nữ Việt Nam với Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh. ẢNH: ANH THƯ

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng cho trận gặp Myanmar lúc 16 giờ.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ hai bảng B với 3 điểm. Ở lượt cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng Myanmar, đội đang dẫn đầu với 6 điểm, để chắc chắn giành vé vào bán kết. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Philippines (3 điểm) gần như sẽ vượt qua Malaysia (0 điểm) và tạo áp lực lớn lên cuộc đua đi tiếp.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)