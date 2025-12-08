HLV Mai Đức Chung: Trọng tài không công bằng, tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc

Tại buổi họp báo sau thất bại 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung không giấu được sự tiếc nuối khi đội tuyển nữ Việt Nam mất 1 điểm quan trọng ở phút 90+4.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam thất vọng sau trận thua đáng tiếc trước Philippines. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mở đầu phần phát biểu trên sân Chonburi vào tối 8-12, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Đội tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc. Với diễn biến trên sân, lẽ ra kết quả hòa mới phản ánh đúng cục diện trận đấu. Vì thế, bàn thua phút bù giờ khiến ai cũng tiếc nuối”.

Dù nhận phần trách nhiệm về mình, ông Chung đồng thời chỉ rõ những quyết định khó hiểu của trọng tài: “Một số tình huống dẫn đến sai sót của đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, có những pha trọng tài xử lý không công bằng. Tôi không đổ lỗi, nhưng cần phải nói rõ để thấy rằng chúng ta gặp bất lợi. Có tình huống bóng chạm tay cầu thủ Philippines rất rõ nhưng không thổi. Ngược lại, những va chạm tương tự của Việt Nam lại bị phạt rất nặng. Trọng tài thổi chặt Việt Nam nhưng lại khá lỏng với Philippines”.

Trọng tài rút thẻ vàng cho HLV thể lực Cedric. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Phút 90+2 tranh cãi xảy ra khi quả tạt của Nguyễn Thị Thanh Nhã được cho chạm tay một cầu thủ Philippines trong vòng cấm. Dẫu vậy, trọng tài Saitkulova Gulshoda không thổi phải đền còn cho HLV thể lực Cedric Roger thẻ vàng vì lỗi phạt. Hai phút sau tình huống, đội tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua đáng tiếc.

Theo HLV Mai Đức Chung, những quyết định từ trọng tài làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các tuyển thủ nữ Việt Nam.

Ở khía cạnh chuyên môn, HLV Mai Đức Chung giải thích lý do bố trí bộ ba trung vệ mới, trong đó Lê Thị Diễm My đá thòng còn 2 trung vệ còn lại có thể hình tốt để chống bóng bổng của đối thủ. “Philippines không có những pha phối hợp rõ nét nào. Họ chỉ tận dụng sức mạnh và những quả treo bóng. Các cầu thủ của tôi đã làm khá tốt, chỉ tiếc là ở thời điểm cuối, chúng ta thua bởi một pha bóng không đáng”, ông Chung tiếp lời.

HLV Mai Đức Chung ở buổi họp báo sau trận đấu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Mai Đức Chung cũng thẳng thắn thừa nhận có những thời điểm ông thay người chưa đạt hiệu quả như mong muốn, khiến đội tuyển nữ Việt Nam đôi lúc bị động trong việc triển khai: “Một số bạn trẻ vào sân còn tâm lý, không phát huy được điểm yếu của đối thủ như kế hoạch ban đầu”.

Dù vậy, nhà cầm quân kỳ cựu khẳng định cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên nếu đánh bại Myanmar ở lượt trận cuối. Ông nhấn mạnh toàn đội sẽ nhanh chóng ổn định tinh thần để trở lại mạnh mẽ hơn.

Kết thúc buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung một lần nữa khẳng định: “Thua trận này tôi xin chịu trách nhiệm. Nhưng tôi mong công tác trọng tài công bằng hơn, để nỗ lực của các cầu thủ không bị ảnh hưởng bởi những quyết định thiếu chính xác”.

Thất bại đáng tiếc 0-1 này khiến đội tuyển nữ Việt Nam tụt xuống vị trí thứ hai bảng B với 3 điểm. Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 11-12, thầy trò HLV Mai Đức Chung bị đặt vào tình thế phải thắng Myanmar (6 điểm) thì mới chắc suất đi tiếp. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Philippines (3 điểm) gần như sẽ giành trọn 3 điểm trước đối thủ yếu nhất bảng là Malaysia (0 điểm).

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)