Gác lại nỗi buồn, tuyển nữ Việt Nam trở lại sân tập với quyết tâm vượt khó

Sáng 9-12, chỉ nửa ngày sau thất bại 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại sân tập tại Chonburi (Thái Lan) nhằm phục hồi thể trạng và ổn định tinh thần để hướng đến chặng đường phía trước.

Đội tuyển nữ Việt Nam "đội nắng" trở lại sân tập. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bàn thua ở phút 90+4 khiến bầu không khí đội tuyển trở nên trĩu nặng. Không chỉ HLV Mai Đức Chung mà nhiều tuyển thủ cũng tiếc nuối. Tuy vậy, toàn đội buộc phải nhanh chóng đứng dậy. Bởi một chiến thắng trước Myanmar ở lượt trận cuối vào ngày 11-12, dù được dự báo nhiều khó khăn, vẫn sẽ giúp Nguyễn Thị Bích Thùy và đồng đội giành vé vào bán kết mà không cần phải quan tâm đến kết quả ở cặp đấu cùng giờ giữa Philippines và Malaysia.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Bích Thùy nói: “Thất bại trước Philippines là kết quả đáng tiếc. Cá nhân tôi cũng như toàn đội đều rất buồn, nhưng mọi người đã xốc lại tinh thần để hướng đến mục tiêu đánh bại Myanmar. Đến lúc này, tôi không muốn trách cứ trọng tài hay bất cứ yếu tố nào khác. Chúng em tự nhìn nhận rằng bản thân chưa làm đủ tốt nên may mắn chưa mỉm cười với đội tuyển”.

Bích Thùy nhấn mạnh đội tuyển nữ Việt Nam càng bị dồn vào thế khó thì càng có thể làm nên kỳ tích. Vậy nên toàn đội sẽ chiến đấu hết khả năng, bằng tất cả tâm huyết để đền đáp sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Bích Thùy gác lại nỗi buồn sau thất bại trước Philippines. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bích Thùy cũng gửi lời cảm ơn đến cổ động viên: “Dù trận đấu hôm qua rất buồn, nhưng mọi người vẫn nán lại để động viên đội. Tôi thật sự biết ơn và hy vọng ở trận gặp Myanmar, mọi người sẽ tiếp tục đến sân cổ vũ. Đó là nguồn năng lượng lớn để chị em chúng tôi chiến đấu mạnh mẽ hơn”.

Trong buổi tập sáng nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương phải tập riêng, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung còn hai ngày hướng đến trận gặp Myanmar lúc 16 giờ ngày 11-12.

Trên bảng xếp hạng, Myanmar đang có 6 điểm (hiệu số +4) nhưng vẫn chưa chắc suất đi tiếp. Nếu thua đội tuyển nữ Việt Nam (3 điểm, hiệu số +6) và Philippines (3 điểm, hiệu số 0) thắng đậm Malaysia (0 điểm), Myanmar có thể bị loại.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)