Lan toả khát vọng chiến thắng

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngành thể thao TPHCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tổ quốc trong tim – Khát vọng chiến thắng” với hơn 200 đại biểu là cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự.

Quang cảnh hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Hội nghị chuyên đề “Tổ quốc trong tim – Khát vọng chiến thắng” đã diễn ra trong ngày 8-10 vừa qua tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc khi là dịp quan trọng để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên và người lao động của ngành thể thao TPHCM cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí phấn đấu, sẵn sàng nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Tại hội nghị, ThS. Lâm Hữu Đức, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã mang đến những chia sẻ đầy tâm huyết, lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường dân tộc với tinh thần thể thao chân chính.

ThS. Lâm Hữu Đức trình bày chuyên đề

ThS. Lâm Hữu Đức nhấn mạnh: “Mỗi vận động viên khi bước ra đấu trường quốc tế không chỉ mang theo kỹ năng chuyên môn, mà còn mang trong tim niềm tự hào dân tộc. Mỗi chiến thắng là một lần lá cờ đỏ sao vàng tung bay, là lời khẳng định về vị thế và bản lĩnh của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.”

Chủ đề “Tổ quốc trong tim – Khát vọng chiến thắng” không chỉ là khẩu hiệu, mà là sự kết nối giữa lý tưởng chính trị với hành động cụ thể trong huấn luyện và thi đấu thể thao. Đó là trách nhiệm, danh dự và niềm tin của "người chiến sĩ" thể thao, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

TPHCM là một trong những địa phương dẫn đầu của thể thao Việt Nam, đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội nghị lần này không chỉ là buổi sinh hoạt chính trị, mà còn là lan toả tinh thần thi đua đối với mỗi huấn luyện viên, vận động viên của TPHCM, chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng tại Thái Lan và hàng loạt đấu trường quốc tế khác.

NGUYỄN ANH