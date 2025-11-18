Lan toả giá trị nhân văn từ những bước chạy

Giải Marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia và quyết tâm vượt lên chính mình, hướng đến thông điệp “mỗi bước chân, một ước mơ”.

Hơn 5.000 người tham dự chương trình

Dù thời tiết ngày 16-11 không thuận lợi, song không khí tại Quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) rộn ràng từ sớm khi hơn 5.000 vận động viên tập trung tham gia Giải Marathon Liên Minh Group mở rộng 2025.

Với thông điệp "Mỗi bước chân – Một ước mơ", giải chạy hướng đến mục tiêu gây quỹ khuyến học cho trẻ em nghèo hiếu học vùng cao nguyên Lâm Đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao và sẻ chia cộng đồng.

Khoảnh khắc sẵn sàng trước vạch xuất phát của các VĐV

Hơn 5.000 người tham gia, không ai bỏ cuộc để hoàn thành đường chạy. Đáng chú ý, với mỗi lượt chạy hoàn thành trong thời gian 45 phút, Liên Minh group và các nhà tài trợ đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ Khuyến học “Mỗi bước chân – Một ước mơ”. Tổng số tiền gây quỹ do ban tổ chức thống kê là 150 triệu đồng, đã được gửi đến Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng.

Giải Marathon Liên Minh Group 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dấu mốc về sự gắn kết cộng đồng – một hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng chính những bước chân và tấm lòng của mỗi người tham gia.

Nụ cười rạng rỡ của các VĐV khi tham gia sự kiện

Theo đại diện ban tổ chức, giải chạy sẽ trở thành hoạt động nhân văn, giáo dục và thể thao thường niên của tỉnh Lâm Đồng. Thời gian tới, ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban ngành để trao tặng hỗ trợ đến các học sinh nghèo hiếu học vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tiếp tục mở rộng các hoạt động thiện nguyện trong thời gian tới để lan tỏa ý nghĩa của chương trình.

NGUYỄN ANH