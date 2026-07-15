Lan tỏa dấu ấn thể thao người khuyết tật trên nền tảng số

Trong khuôn khổ chương trình Vietnam ParaSport Creator Lab 2026 - Thể thao không rào cản, Ngày hội sáng tạo Vietnam ParaSports (diễn ra ngày 15-7 tại TPHCM) có hơn 60 vận động viên (VĐV) người khuyết tật tham dự và được hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân, lan tỏa hình ảnh trong kỷ nguyên số.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày hội sáng tạo Vietnam ParaSports với chủ đề “Lan tỏa dấu ấn cá nhân trên nền tảng số” do Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM. Đây cũng là chặng 2 của chương trình Vietnam ParaSport Creator Lab 2026.

Vietnam ParaSport Creator Lab 2026 (do Ủy ban Paralympic Việt Nam chỉ đạo tổ chức, phối hợp cùng Vietnam Creator Lab, Vietnam Parasports với sự đồng hành của nền tảng TikTok cùng các đơn vị truyền thông) là chương trình đồng hành cùng VĐV người khuyết tật Việt Nam trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân, phát triển kỹ năng truyền thông số và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Đông đảo VĐV người khuyết tật tham dự Ngày hội sáng tạo Vietnam ParaSports. Ảnh: THANH TÙNG

Điểm đặc biệt đầy nhân văn là thay vì để người khác "kể thay", chương trình trang bị cho VĐV các kỹ năng (từ cách xây dựng kênh TikTok, tư duy truyền thông đến ứng dụng AI...), để họ tự kể câu chuyện của mình, thể hiện góc nhìn ghi nhận năng lực, nghị lực và khát vọng vươn lên, đúng tinh thần “Thể thao không rào cản”.

Tại chặng TPHCM lần này, hơn 60 VĐV người khuyết tật cùng các huấn luyện viên, chuyên gia truyền thông, công nghệ đã cùng nhau trao đổi thông tin tại sự kiện. Các VĐV tìm hiểu những cơ hội dành cho nhà sáng tạo nội dung Parasports trên nền tảng TikTok, thực hành ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, đồng thời được hướng dẫn cách xác định chủ đề nội dung, xây dựng video ngắn gọn, chân thực, dễ tiếp cận và duy trì việc đăng tải đều đặn.

VĐV người khuyết tật hào hứng với chương trình Vietnam ParaSport Creator Lab, được hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số. Ảnh: NHƯ HUY

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM cho biết: Không chỉ giúp các VĐV làm quen với truyền thông, nền tảng video ngắn hay AI, chương trình còn giúp mỗi tuyển thủ hiểu rằng câu chuyện của mình có giá trị, hành trình của mình có sức lan tỏa và tiếng nói của chính mình có thể truyền cảm hứng tích cực đến cho cộng đồng.

Trước đó, Vietnam ParaSport Creator Lab 2026 đã diễn ra chặng ở Đà Nẵng. Các VĐV đã được hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân, tìm hiểu cơ hội trên nền tảng TikTok, thực hành ứng dụng AI và bắt tay thực hiện những sản phẩm nội dung đầu tiên của mình.

NGUYỄN ANH