Kỳ tích muộn màng của Arne Slot bị lật ngược, để lại một câu hỏi lớn cho Liverpool

Trong mùa giải mà những bàn thắng muộn đang định hình số phận, Lữ đoàn đỏ đã nếm trải chính "liều thuốc đắng" của mình trước một đối thủ khó chịu nhất.

Mùa giải của Liverpool đến nay dường như mang dấu ấn của sự may mắn thần thánh, nơi họ luôn tìm cách thoát hiểm khỏi mọi trận đấu một cách kỳ diệu. Nhưng tại Selhurst Park, vận may ấy cuối cùng cũng bỏ rơi họ. Trước một trong những đội bóng khó đánh bại nhất giải đấu, kịch bản "màn trình diễn muộn" của Liverpool đã bị đảo ngược hoàn toàn.

Không phải điều gì mới mẻ khi nói rằng Crystal Palace dưới thời HLV Oliver Glasner là một đối thủ khó nhằn. Chỉ với hai bàn thua trước trận này, họ đã chứng minh điều đó. Thế nhưng, trong phần lớn thời gian trận đấu, Liverpool không chỉ bị kìm kẹp mà còn bị "phân tích" một cách triệt để.

HLV Arne Slot thừa nhận rằng ông gần như đã từ bỏ kế hoạch ban đầu sau hiệp một, vốn có thể kết thúc bằng một thất bại thảm hại về mặt tỷ số. Conor Bradley bị thay ra nhường chỗ cho Cody Gakpo, trong khi Szoboszlai quay về vị trí hậu vệ phải tạm thời. Khi trận đấu kéo dài, Alexander Isak không bị rút ra – dù Slot từng nói trước trận rằng việc để tiền đạo Thụy Điển chơi trọn 90 phút là "không khôn ngoan". Cuối cùng, Isak chơi 84 phút, thời lượng dài nhất trong màu áo Liverpool. Vị HLV người Hà Lan hy vọng vào những phẩm chất đáng giá 125 triệu bảng để cứu vãn tình thế.

Nhưng điều đó không xảy ra. Và "thời gian Arne" (Arne Time) cũng không cứu nổi, dù đã cố gắng hết sức. Thay vào đó, "thời gian Ollie" đã lên ngôi một cách xứng đáng.

Eddie Nketiah ghi bàn ở phút 97, lật ngược kịch bản biểu diễn muộn của Liverpool

"Thời gian Arne" không đủ để cứu Liverpool tại Selhurst Park (Getty Images)

Palace đáng lẽ đã có thể khóa sổ chiến thắng ngay trước giờ nghỉ. Đội dẫn đầu bảng, trước đối thủ duy nhất từng khiến họ vấp ngã mùa này (Trận Community Shiled), bị chủ nhà thống trị hoàn toàn trong hiệp một, dù chỉ kiểm soát 28% bóng. "Họ xứng đáng dẫn trước hai hoặc ba bàn trong hiệp một", HLV Slot thừa nhận.

Bàn mở tỷ số của Palace ở phút thứ chín là một sai lầm kỳ quặc từ hàng thủ Liverpool, lần đầu tiên họ thủng lưới mùa này. Quả phạt góc được tạt vào, vô tình đập đầu Ryan Gravenberch ở cột xa, tạo điều kiện cho Ismaila Sarr – kẻ thù quen thuộc – dễ dàng đệm bóng vào lưới. Đây là bàn thứ ba của ngôi sao Senegal trước Liverpool trong ba lần khoác áo Palace. Sarr, trở lại sau chấn thương, vẫn là "cơn ác mộng" với Liverpool, bắt đầu từ cú đúp siêu hạng cho Watford mùa 2019-20, góp phần phá hủy giấc mơ bất bại của họ.

Có chút xui xẻo trong bàn thua ấy, dấu hiệu cho thấy sau chấn thương nặng của Giovanni Leoni tuần trước, chuỗi may mắn của Liverpool đang dần kết thúc. Nhưng không thể đổ lỗi cho "thần bóng đá" với phần còn lại của hiệp một.

Có chút xui xẻo trong bàn mở tỷ số của Palace, dấu hiệu vận may thay đổi cho Liverpool (Getty Images)

Hàng thủ Liverpool lộ ra những lỗ hổng lớn. Giống như tại Wembley, cặp trung vệ Virgil van Dijk và Ibrahima Konate không thể kiểm soát hàng công năng động của chủ nhà. Konate bị "bắt nạt" bởi đồng hương Jean-Philippe Mateta, chứng tỏ những lúng túng đầu mùa – giữa lúc đàm phán hợp đồng bế tắc tại Merseyside – chưa hoàn toàn biến mất. Trong những lúc thế này, trước đối thủ như vậy, kiến thức nội bộ của Marc Guehi có lẽ sẽ rất hữu ích.

Người hùng hiệp một của Slot chính là thủ môn, có lẽ là cầu thủ duy nhất trong màu áo đỏ thể hiện phẩm chất vô địch. Alisson có ba pha cứu thua ngoạn mục trước Yeremy Pino, Daniel Munoz và Mateta chỉ trong 45 phút đầu. "Chúng tôi may mắn có Alisson ở đó", HLV Slot nói. Khi anh không thể với tới, khung gỗ đã cứu vớt. Cú sút cong của Mateta ở phút bù giờ hiệp một tưởng chừng sẽ nằm gọn trong góc cao, nhưng chỉ đập cột dọc và bật ra. "Chúng tôi sẽ vô địch" là tiếng hát từ khán đài Holmesdale End khi hiệp một kết thúc, Palace trông giống đội duy nhất còn bất bại ở Premier League hơn hẳn.

Nỗ lực tìm đường trở lại của Liverpool sau giờ nghỉ dường như rơi vào bế tắc. Những pha dứt điểm hỏng ăn ấy phản ánh họ chưa đạt đến mức xứng đáng với khoản đầu tư 225 triệu bảng, có thể do thiếu nhịp độ trận đấu hoặc sự tự tin. Thời gian đang cạn dần cho Lữ đoản đỏ cho đến khi kịch bản quen thuộc dường như lặp lại. Federico Chiesa, người đã trở thành "siêu dự bị" xuất sắc mùa này sau sự sa sút năm ngoái, ghi bàn ở phút 87, và "thời gian Arne" lại sống dậy.

Federico Chiesa gỡ hòa ở phút 87, Liverpool dường như lại thoát hiểm (Getty Images)

Nhưng rồi ở phút thứ bảy của sáu phút bù giờ, Eddie Nketiah đã cho Liverpool nếm "liều thuốc đắng" của chính họ. Bàn thắng muộn màng ấy càng thêm cay đắng vì người kiến tạo là Guehi, với cú chạm đưa bóng đến chân cựu tiền đạo Arsenal. Điều gì sẽ xảy ra nếu Igor không bỏ lỡ buổi kiểm tra y tế tại Palace vào ngày cuối chuyển nhượng? Kịch bản muộn nhất kết thúc chuỗi "bất khả chiến bại" của Liverpool.

Phê phán về mùa giải Liverpool đến nay là dù thắng, họ chưa thuyết phục. Hôm nay, họ hoàn toàn không phải vậy. "Nếu một đội xứng đáng thắng, đó là Palace," Slot thừa nhận. Sau khi bị "cái tát" đau đớn, giờ chúng ta chờ xem ứng cử viên vô địch phản ứng thế nào, và liệu thất bại này có phải là “cần thiết”.

HỒ VIỆT