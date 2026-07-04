Klopp xác nhận đàm phán về vị trí HLV đội tuyển Đức

Cựu HLV của Liverpool, Jurgen Klopp tiết lộ rằng ông đã có cuộc thảo luận với Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) về việc tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau khi Julian Nagelsmann rời đi.

Jurgen Klopp thảo luận với Liên đoàn bóng đá Đức về việc tiếp quản vị trí HLV đội tuyển Đức.

DFB xác nhận sự ra đi của Nagelsmann vào thứ Sáu, chỉ 4 ngày sau khi tuyển Đức bị loại sốc khỏi World Cup 2026 bởi Paraguay ở vòng 32 đội, đồng thời cho biết thêm rằng Klopp đã được tiếp cận về vị trí này. “Liên đoàn bóng đá Đức bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Julian Nagelsmann vì những đóng góp của ông kể từ tháng 9 -2023. Ông ấy được đặc trưng bởi sự tận tâm cao độ và tham vọng phi thường”, Bernd Neuendorf, Chủ tịch DFB cho biết trong một tuyên bố. “Về việc bổ nhiệm một huấn luyện viên mới, ban lãnh đạo DFB sẽ tìm cách đàm phán với Jurgen Klopp. Ông ấy đã bày tỏ sự sẵn lòng đảm nhận vị trí này”.

Phát biểu sau đó vào cùng ngày thứ Sáu trong vai trò nhà phân tích World Cup cho Magenta TV, Klopp xác nhận rằng ông đã được tiếp cận về cơ hội này. “Vâng, tôi có thể xác nhận các cuộc đàm phán”, Klopp nói. “Đúng vậy, Julian đã từ chức, và DFB đang lên kế hoạch tìm người kế nhiệm, và trong quá trình thảo luận, họ đã liên hệ với tôi”.

Tuyển Đức đã thua 3-4 trên chấm phạt đền trước đội bóng Nam Mỹ và bị loại sớm khỏi giải đấu lần thứ 3 liên tiếp, sau khi không vượt qua được vòng bảng ở các kỳ giải năm 2022 và 2018. Nagelsmann thay thế Hansi Flick làm HLV trưởng đội tuyển Đức vào năm 2023 và trở thành huấn luyện viên trẻ thứ 2 của quốc gia này ở tuổi 36. Cựu HLV của Bayern Munich đã dẫn dắt tuyển Đức vào tứ kết Euro 2024 và gia hạn hợp đồng đến Euro 2028 vào tháng 1-2025.

Klopp chưa từng dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời Liverpool năm 2024. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc bóng đá của Red Bull vào tháng 1-2025, và hôm thứ Sáu, ông nói rằng thời điểm trở lại băng ghế huấn luyện “tốt hơn bao giờ hết”. Nhưng nhà cầm quân từng vô địch Premier League và Champions League cùng đội chủ sân Anfield cho biết ông cần nói chuyện với người chủ hiện tại, Oliver Mintzlaff tại Red Bull, nhưng tin rằng sẽ không ai cản trở ông nếu ông rời đi để nhận công việc huấn luyện đội tuyển Đức.

LINH SƠN