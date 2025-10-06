Kình ngư Nguyễn Khả Nhi - “viên ngọc quý” của thể thao TPHCM

Hình ảnh Nguyễn Khả Nhi “rẽ sóng” trên đường đua xanh giải vô địch châu Á 2025 để giành tấm HCB lịch sử cho làng bơi TPHCM đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ thể thao. Ngày càng trưởng thành theo thời gian, Khả Nhi là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và niềm đam mê...

Ở chung kết nội dung 1.500m tự do nữ tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 (vừa diễn ra tại Ấn Độ), kình ngư Nguyễn Khả Nhi đã mang về tấm HCB cho tuyển bơi Việt Nam với thành tích 17 phút 23 giây 60.

Thành tích này không chỉ là dấu mốc cá nhân đáng nhớ cho nữ vận động viên (VĐV) trong lần đầu tham dự đấu trường châu lục, mà còn là cột mốc lịch sử cho thể thao TPHCM (đơn vị chủ quản của Khả Nhi), đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau năm 1975, bộ môn bơi của thể thao thành phố mới lại có huy chương cá nhân ở cấp độ vô địch châu Á. Ở ngày tiếp theo, cô lại giành thêm HCB cự ly 400m tự do nữ với thời gian 4 phút 25 giây 50.

Khả Nhi giành HCB 1.500m tự do nữ tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 ở Ấn Độ

Không giấu được sự hào hứng, ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, chia sẻ: “Thành tích mà Khả Nhi đạt được tại giải đấu khẳng định phong độ ổn định và sự vươn tầm của bộ môn bơi TPHCM trên đấu trường châu lục. Nó cho thấy một quá trình chuẩn bị, đào tạo và đầu tư bài bản đang dần gặt hái thành quả; đồng thời mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho tương lai của bộ môn bơi nói riêng, thể thao thành phố nói chung”.

Làm quen với bộ môn bơi từ năm lớp 3 và trưởng thành từ phong trào tập luyện bơi lội tại quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TPHCM), nay Khả Nhi đã trở thành một trong những VĐV chủ lực của đội tuyển bơi TPHCM. Ấn tượng đầu tiên về nữ VĐV sinh năm 2008 này có lẽ là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sáng ngời niềm kiêu hãnh.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một tâm hồn mạnh mẽ, một ý chí sắt đá đã được tôi luyện qua hàng ngày, hàng giờ tập luyện miệt mài, những thử thách khắc nghiệt của bộ môn bơi lội.

Cô lần lượt chinh phục những giải vô địch quốc gia, giải Đông Nam Á... để giành lấy những tấm HCV quý giá. Để rồi đến năm 2025, cái tên Khả Nhi đã xuất hiện trong danh sách tập trung đội tuyển bơi quốc gia. Khi xem những màn trình diễn của Khả Nhi trên đường đua xanh, giới mộ điệu không chỉ thấy sự uyển chuyển, tốc độ của một VĐV chuyên nghiệp, mà còn cảm nhận được cả một câu chuyện về sự nỗ lực, về khát khao vươn tới vinh quang.

Qua đánh giá của ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam, sở trường của Khả Nhi là nhóm nội dung bơi tự do cự ly từ 200m trở lên. Với khả năng tiếp thu thực hiện giáo án chuyên môn tốt, nữ VĐV được kỳ vọng sẽ phát triển tốt nhất trong giai đoạn tương lai.

Ông Đinh Việt Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, nhận xét, Khả Nhi là một trong những VĐV trẻ nỗ lực tập luyện để có thông số cải thiện từng ngày theo thời gian. VĐV này có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai khi được đầu tư phù hợp.

“Chúng tôi tin tưởng thành tích tại giải vô địch châu Á 2025 sẽ là động lực để VĐV nỗ lực phát triển tốt hơn ở tương lai, cho các giải đấu quốc tế tiếp theo”, ông Đinh Việt Hùng nhấn mạnh.

Trở thành VĐV của tuyển bơi quốc gia, Khả Nhi khiêm tốn cho biết: “Điều trên hết tôi đặt ra cho bản thân là phải thi đấu tốt, giành thành tích trong các giải đấu lớn. Tôi đang được tập luyện với điều kiện tốt thì cơ hội phát triển thành tích sẽ hiệu quả hơn. Cảm giác thi đấu ở các đấu trường lớn thực sự rất hồi hộp và thú vị, lại được học hỏi nhiều điều từ các đàn anh, đàn chị”.

Ước mơ và mục tiêu quan trọng mà cô gái 17 tuổi này chia sẻ là có cơ hội được dự SEA Games. Khả Nhi vẫn đang tiếp tục nỗ lực và thể hiện mình trong quá trình tập luyện, hy vọng có suất dự SEA Games 33 vào cuối năm. Đó không chỉ là tham vọng cá nhân, mà còn là sự khẳng định bản thân, là mong muốn được cống hiến cho thể thao nước nhà.

NGUYỄN ANH