Khủng hoảng của Liverpool – bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp của Arne Slot

Đêm thứ Bảy tuần trước tại sân Brentford, Arne Slot lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện nghe thấy những tiếng hát châm biếm từ khán đài: “Ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng”. Liverpool, nhà đương kim vô địch Premier League, vừa thua 2-3, đánh dấu thất bại thứ tư liên tiếp ở giải quốc nội.

Sau trận, Slot thừa nhận: “Thất vọng, một lần nữa. Chúng tôi đã chơi kém xa so với chuẩn mực của mình”. Lần này, ông không sai. Nếu ba trận thua trước đó – trước Crystal Palace, Chelsea và Manchester United – còn có thể bào chữa bằng việc bỏ lỡ cơ hội, thì trước Brentford, Liverpool gần như mất phương hướng hoàn toàn. Ngay cả khi Mohamed Salah ghi bàn rút ngắn tỉ số ở phút 89, chẳng ai tin đội bóng có thể làm nên phép màu như trước kia.

Điều từng được xem là “khúc sa sút nhỏ” giờ đã trở thành khủng hoảng thật sự. Và với Slot, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông đối mặt với áp lực nghi ngờ về năng lực quản lý ở cấp độ cao nhất.

Premier League đang vượt khỏi quỹ đạo quen thuộc của Slot

Trước khi đến Liverpool, Slot chưa từng thua ba trận liên tiếp. Chính khả năng duy trì văn hóa chiến thắng tại Cambuur, AZ Alkmaar và Feyenoord, cùng sự điềm tĩnh và sắc bén chiến thuật, đã khiến ban lãnh đạo Anfield tin tưởng ông là người kế nhiệm xứng đáng cho Jürgen Klopp.

Quyết định ấy ban đầu được xem là đúng đắn. Slot chỉ thua hai trong 34 trận đầu tiên ở Premier League, giúp Liverpool vô địch sớm một tháng ngay mùa ra mắt. Mùa hè vừa qua, ông được cấp 450 triệu bảng để tái thiết đội hình, và người ta kỳ vọng Liverpool sẽ còn mạnh hơn.

Nhưng bóng đá Anh đang thay đổi. Premier League mùa này thiên về sức mạnh, tốc độ và sự thực dụng – những yếu tố trái ngược với triết lý tấn công thuần kỹ thuật của Slot. Dữ liệu từ Opta cho thấy Liverpool đã phải đối mặt với 571 đường bóng dài, nhiều nhất giải, và đó đang là “tử huyệt” mà họ chưa tìm được cách khắc chế.

Ở chiều ngược lại, Liverpool lại thiếu sắc bén trong các tình huống cố định – chỉ có hai bàn thắng từ phạt góc hoặc đá phạt, trong khi Arsenal đã ghi tới 11. Khi các đối thủ chủ động chơi thấp và phòng ngự dày đặc, đội bóng của Slot dường như không có phương án B.

Những bản hợp đồng đắt giá và gánh nặng so sánh với Klopp

Trận thua Brentford cũng cho thấy một thực tế: chỉ bốn cầu thủ còn giữ vị trí cũ so với đội hình vô địch mùa trước. Mùa hè thay đổi mạnh mẽ với những cái tên như Florian Wirtz, Alexander Isak hay Milos Kerkez khiến Liverpool như đang trong quá trình tái tạo. Nhưng sự hòa nhập không diễn ra suôn sẻ. Wirtz – bản hợp đồng 100 triệu bảng – vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo tại Premier League.

Slot thừa nhận: “Nếu bạn thay đổi quá nhiều trong một mùa hè, sẽ có những cú sốc. Nhưng tôi không nghĩ nó tệ đến mức bốn trận thua liên tiếp”. Các trụ cột vốn là linh hồn của đội bóng như Salah hay Virgil van Dijk cũng sa sút thấy rõ. Tập thể từng nổi tiếng vì cường độ và tinh thần chiến đấu giờ thường xuyên thua trong những pha tranh chấp tay đôi.

Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ bắt đầu hoài niệm về thời Klopp – giai đoạn Liverpool chơi thứ bóng đá “heavy metal” đầy năng lượng. Mạng xã hội, dù không phản ánh toàn diện, nhưng đang chứng kiến làn sóng kêu gọi Klopp trở lại, nhất là sau khi ông không phủ nhận khả năng đó trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Slot luôn được đánh giá cao bởi tư duy tấn công hiện đại và khả năng chi tiết hóa chiến thuật. Henk ten Cate, người từng dẫn dắt ông thời còn là cầu thủ, từng nói: “Arne luôn là người say mê tấn công, luôn suy nghĩ về trò chơi.” Nhưng như nhiều HLV có triết lý mạnh mẽ khác, ông cũng đang đối mặt với câu hỏi lớn: liệu có đủ linh hoạt để thích ứng?

Thất bại của Ange Postecoglou tại Nottingham Forest hay những chỉ trích dành cho Ruben Amorim ở Manchester United là lời nhắc nhở: triết lý chỉ có ý nghĩa nếu được điều chỉnh phù hợp với thực tế. Premier League đòi hỏi sự thích nghi liên tục – nơi ngay cả Guardiola cũng từng trải qua chuỗi chín thất bại trong 12 trận trước khi tìm lại công thức chiến thắng.

Đến lúc Slot cần chứng minh bản lĩnh

Điều an ủi duy nhất cho Slot là ông vẫn còn “vốn” niềm tin nhờ chức vô địch mùa trước. Hơn nữa, nội bộ Liverpool vẫn đang chịu cú sốc tinh thần từ sự ra đi đột ngột của Diogo Jota – yếu tố không thể bỏ qua khi đánh giá phong độ tập thể.

Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho sự cảm thông kéo dài. Lịch thi đấu sắp tới không cho phép Slot sai thêm. Trong bối cảnh ấy, Slot phải thể hiện điều làm nên sự khác biệt giữa HLV giỏi và HLV vĩ đại: khả năng vực dậy sau khủng hoảng. Klopp từng trải qua những thời điểm tương tự và vẫn trở lại mạnh mẽ. Giờ là lượt của Slot chứng minh rằng chức vô địch mùa trước không phải là may mắn – mà là nền tảng cho một triều đại bền vững.

Khủng hoảng lần này là phép thử khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp của ông, và cũng là cơ hội để Arne Slot chứng minh ông xứng đáng dẫn dắt Liverpool lâu dài.

