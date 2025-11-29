Khởi tranh ngày hội bóng đá học đường lớn nhất TPHCM năm 2025

Sáng 29-11, LĐBĐ TPHCM phối hợp cùng Trung tâm bóng đá VJSS và Công ty Yamaha Motor Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá VJSS Nhi Đồng TPHCM - Yamaha Cup năm 2025. Sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của ngày hội bóng đá học đường quy mô lớn, quy tụ 480 vận động viên nhí đến từ 32 trường tiểu học trên toàn địa bàn Thành phố.

Giải đấu năm nay thu hút gần 500 cầu thủ, trở thành ngày hội bóng đá học đường lớn nhất TPHCM trong năm 2025.

Tham dự lễ khai mạc có ông Ngô Lê Bằng – Phó Chủ tịch LĐBĐ TPHCM (HFF). Ông Võ Trần Huy – Giám đốc cấp cao khối kinh doanh và tiếp thị, Công ty Yamaha Motor Việt Nam (Nhà tài trợ chiến lược). Ông Nguyễn Hoài Anh – Trưởng Ban tổ chức giải, Giám đốc Trung tâm bóng đá VJSS.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Ông Nguyễn Hoài Anh – Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: "Giải đấu năm nay không chỉ là một giải đấu để tìm kiếm nhà vô địch, mà quan trọng hơn là tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, an toàn và công bằng cho các em học sinh tiểu học. Chúng tôi mong muốn qua giải đấu này, các em sẽ được rèn luyện sức khỏe, kỹ năng làm việc nhóm và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn”.

Phó Chủ tịch HFF Ngô Lê Bằng (giữa) cùng ông Võ Trần Huy và ông Nguyễn Hoài Anh tại lễ khai mạc.

Đại diện Nhà tài trợ chiến lược, Ông Võ Trần Huy – Giám đốc cấp cao khối kinh doanh và tiếp thị Yamaha Motor Việt Nam chia sẻ trong bài phát biểu: "Với triết lý 'Kando' - mang lại sự rung động trái tim cho khách hàng, Yamaha Motor Việt Nam luôn cam kết đồng hành cùng các hoạt động thể thao học đường. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư cho bóng đá trẻ là đầu tư cho tương lai, và chúng tôi rất tự hào được 'tiếp lửa' cho đam mê của 480 cầu thủ nhí tại giải đấu năm nay”.

Yamaha Cup 2025 – Sân chơi của những nhà vô địch Giải đấu được chia làm 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, các đội sẽ được phân hạng để tranh tài ở 4 hạng đấu: Champion A, B, C và D. Mô hình này đảm bảo không có đội nào bị loại sớm – mỗi đội đều có cơ hội thi đấu đến trận cuối cùng và cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch ở hạng đấu của mình. Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11-2025 tại Câu lạc bộ Bóng đá Thủ Đức (146 Nam Hòa, P. Bình Trưng, TPHCM).

CAO TƯỜNG