Khởi tranh giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia 2025

Diễn ra từ ngày 4 đến 10-10 tại Khu Liên hợp thể thao Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia 2025 quy tụ hơn 150 vận động viên tham gia tranh tài.

Hơn 150 tuyển thủ tranh tài tại giải

Giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia 2025 do Sở VH-TT-DL Thanh Hóa phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 150 cung thủ đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài theo thể thức cung 1 dây và cung 3 dây ở những nội dung: toàn năng (50m x 2 và 70m x 2); cự ly (30m, 50m, 60m, 70m, 90m); đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam-nữ và đấu loại cá nhân.

Giải đấu diễn ra thường niên, thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, nơi kiểm chứng phong độ, trình độ chuyên môn và công nhận thành tích cho các cung thủ cả nước. Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để tuyển chọn, bồi dưỡng các gương mặt xuất sắc, bổ sung lực lượng cho đội tuyển bắn cung quốc gia.

Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách”, Ban tổ chức giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia 2025 đã kêu gọi các đại biểu tham dự; các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên... quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

NGUYỄN ANH