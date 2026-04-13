Khởi tranh Giải Quần vợt Quốc tế ITF U18 – J30 Cúp Becamex Group 2026

Thời gian gần đây, TPHCM không ngừng khẳng định vai trò là trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn của cả nước. Với hệ thống cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, kinh nghiệm tổ chức chuyên nghiệp cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, thành phố đã và đang tạo dựng uy tín, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.

Sáng 13-4, tại Cụm sân quần vợt Trung tâm Thể thao Cộng đồng Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), Giải Quần vợt Quốc tế ITF U18 – J30 Cúp Becamex Group 2026 chính thức khởi tranh, quy tụ hơn 130 tay vợt trẻ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quang cảnh lễ khai mạc giải

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Tập đoàn Becamex và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thể thao Bình Dương tổ chức, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Các đại biểu, vận động viên tham dự lễ khai mạc

Năm nay, giải gồm 4 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ, được chia thành hai chặng liên tiếp. Chặng 1 diễn ra từ ngày 12 đến 18-4, chặng 2 từ ngày 19 đến 25-4-2026. Việc tổ chức hai chặng đấu liên tục không chỉ tăng cơ hội thi đấu cho vận động viên mà còn giúp nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại lễ khai mạc

Giải quy tụ hơn 130 vận động viên trẻ đến từ Mỹ, Singapore, Thái Lan, Australia, Việt Nam… Trong đó, nhiều tay vợt quốc tế đang sở hữu thứ hạng từ 600–700 trên bảng xếp hạng ITF Juniors, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

Ban tổ chức, các đơn vị tài trợ cùng các vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại giải đấu

Về phía chủ nhà, các gương mặt trẻ đáng chú ý như Nguyễn Nam (TPHCM), Lê Tiến Anh (Quân đội), Phan Bình Bảo Quân (Becamex – TPHCM), Lê Phú Gia (TPHCM)… được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn.

Phát biểu khai mạc giải, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, nhấn mạnh: “Tôi tin rằng, mỗi vận động viên có mặt ở đây không chỉ mang theo khát khao chiến thắng, mà còn mang theo niềm đam mê cháy bỏng với quần vợt. Đam mê ấy chính là động lực giúp các bạn vượt qua giới hạn bản thân, đứng dậy sau mỗi thất bại và không ngừng tiến về phía trước”.

Sau lễ khai mạc, các tay vợt bắt đầu tranh tài

Trong khi đó, ông Lằm Vĩnh Phí, Giám đốc điều hành giải, cho biết việc các giải ITF J30 liên tục được tổ chức tại Việt Nam đã thu hút ngày càng nhiều vận động viên quốc tế tham gia. Đây là cơ hội quý để các tay vợt trẻ, đặc biệt là vận động viên Việt Nam, được thi đấu trong môi trường quốc tế ngay trên sân nhà, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Theo ông Lằm Vĩnh Phí, ban tổ chức luôn nỗ lực đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng và thân thiện trong suốt quá trình diễn ra giải, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên và các đoàn tham dự. Đồng thời, kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần thúc đẩy phong trào quần vợt trẻ trong nước.

Tham dự giải lần này có nhiều vận động trẻ đến từ nhiều quốc gia

Giải Quần vợt Quốc tế ITF U18 – J30 Cúp Becamex Group 2026 không chỉ là sân chơi thi đấu đơn thuần mà còn là bệ phóng quan trọng để các tay vợt trẻ tích lũy điểm số quốc tế, từng bước tiếp cận con đường thi đấu chuyên nghiệp. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của quần vợt Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và thế giới, đồng thời cho thấy năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế ngày càng chuyên nghiệp của TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, cho biết Liên đoàn sẽ sớm áp dụng cơ chế trao bằng khen và thưởng nóng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ngay sau mỗi giải đấu, thay vì chờ đến dịp tổng kết cuối năm như trước. Cùng với đó, Liên đoàn sẽ chủ động thông tin kết quả thi đấu của vận động viên đến nhà trường, đơn vị và địa phương nơi các em học tập, sinh sống, qua đó tăng cường sự quan tâm, đồng hành từ nhiều phía. Theo ông Sơn, đây là giải pháp thiết thực nhằm kịp thời động viên tinh thần, tạo thêm động lực phấn đấu, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng và giữ chân các tài năng trẻ cho quần vợt Việt Nam.

TÂM TRANG