Khởi tranh Giải bóng đá 11 người phường Bà Rịa mở rộng lần thứ I-2025

Chiều ngày 20-9, UBND phường Bà Rịa đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá 11 người mở rộng lần thứ I năm 2025, với sự tham gia của 8 đội bóng và 184 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ trong và ngoài địa bàn phường.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: TRÚC GIANG

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 4 đội vào bán kết, tranh ngôi vô địch, giải nhì và ba. Ban tổ chức cho biết, giải đấu nhằm duy trì và phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời tạo môi trường, sân chơi lành mạnh để các đơn vị, đội bóng, vận động viên rèn luyện kỹ thuật, nâng cao sức khỏe.

Giải đấu thu hút 8 đội bóng tham gia. Ảnh: TRÚC GIANG

Bên cạnh đó, những nhà tổ chức cũng mong muốn đẩy mạnh phát triển môn bóng đá, tạo sân chơi nhằm giúp các câu lạc bộ, vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết.

Giải dự kiến bế mạc và trao giải vào ngày 19-10.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa CLB Bà Rịa và CLB 5T. Ảnh: TRÚC GIANG

TRÚC GIANG