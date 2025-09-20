Khởi tranh Giải bóng đá 11 người phường Bà Rịa mở rộng lần thứ I-2025

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 4 đội vào bán kết, tranh ngôi vô địch, giải nhì và ba. Ban tổ chức cho biết, giải đấu nhằm duy trì và phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời tạo môi trường, sân chơi lành mạnh để các đơn vị, đội bóng, vận động viên rèn luyện kỹ thuật, nâng cao sức khỏe.
Bên cạnh đó, những nhà tổ chức cũng mong muốn đẩy mạnh phát triển môn bóng đá, tạo sân chơi nhằm giúp các câu lạc bộ, vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết.
Giải dự kiến bế mạc và trao giải vào ngày 19-10.