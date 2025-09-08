Khởi động vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2025

Sáng nay (8-9), tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2025.

Thái Sơn Nam tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp bóng đá trẻ Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ 14 đến 26-9 tại TPHCM. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải đấu. Đây là năm thứ 8 liên tiếp đơn vị này đồng hành với giải đấu.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, Giải U17 quốc gia giữ vai trò quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, mà còn là nơi để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà.

“Giải U17 quốc gia 2025 là cơ sở đặc biệt quan trọng nhằm phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho U17 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U17 châu Á 2026 trong tháng 11, đồng thời sân chơi này cũng là cơ sở để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá trẻ trong năm 2026”, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

U17 Becamex TPHCM là một trong 3 đại diện của đội chủ nhà tại vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2025

Vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2025 sẽ chứng kiến cuộc tranh tài của 12 đội bóng, gồm Thể Công Viettel, Hà Nội, CAHN, PVF - CAND, SLNA, Nam Định, HAGL, Đà Nẵng, TPHCM, CLB TPHCM, An Giang và Becamex TPHCM.

Các đội sẽ chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ nhất, ba đội xếp thứ nhì và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba bảng sẽ vào thi đấu các trận tứ kết, bán kết và chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội CLB TPHCM, CAHN, Nam Định và Đà Nẵng. Bảng B có sự tranh tài của Becamex TPHCM, HAGL, Hà Nội và SLNA. Trong khi đó, bảng C là sự cạnh tranh của các đội TPHCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công Viettel.

