Khởi động giải U17 quốc gia 2025

Chiều 8-8, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2025. Giải lần này TPHCM có sự góp mặt của 3 đội.

Đại diện Ban tổ chức giải tiến hành bốc thăm chia bảng

Giải đấu năm nay quy tụ 22 đội bóng trẻ trên toàn quốc và được chia thành 4 bảng thi đấu vòng loại. Bảng A do Viettel đăng cai tổ chức, gồm các đội CAHN, Hà Nội, Huế, Trung tâm Bóng đá Đào Hà và TC Viettel. Bảng B được tổ chức tại Trung tâm PVF với sự góp mặt của các đội Thanh Hóa, Hải Phòng, Luxury Hạ Long, Sông Lam Nghệ An, Thép xanh Nam Định và PVF. Bảng C do HA.GL đăng cai, gồm Gia Lai, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, TPHCM và Hoàng Anh Gia Lai. Bảng D do Công ty CPBĐ Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai, với sự tham dự của An Giang, Becamex TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và CLB Bóng đá TPHCM.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại, bốn đội đứng đầu mỗi bảng, bốn đội nhì bảng và ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng chung kết. Trong trường hợp số đội ở các bảng không bằng nhau, khi xét thành tích giữa các đội xếp thứ ba, Ban tổ chức sẽ không tính kết quả các trận giữa đội xếp thứ ba và đội xếp cuối bảng ở những bảng có nhiều đội hơn, nhằm đảm bảo sự công bằng về số trận khi so sánh.

Đội Hà Nội đang là đương kim vô địch U17 quốc gia

Đáng chú ý, nếu đội chủ nhà Vòng chung kết kết thúc vòng loại trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất, thì đội xếp thứ ba còn lại sẽ được trao suất tham dự Vòng chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, Huế sẽ gặp Trung tâm Bóng đá Đào Hà trong trận khai màn bảng A, tiếp đó là cuộc so tài giữa TC Viettel và Hà Nội. Tại bảng B, PV chạm trán SLNA ở lượt trận đầu tiên, Thép Xanh Nam Định đối đầu Thanh Hóa, trong khi Luxury Hạ Long gặp Hải Phòng. Bảng C chứng kiến màn so tài giữa Gia Lai và Quảng Ngãi, bên cạnh đó là trận đấu đáng chú ý giữa HAGL và SHB Đà Nẵng. Ở bảng D, loạt trận khai màn gồm các cặp đấu giữa CLB Bóng đá TPHCM và Vĩnh Long, Đồng Nai gặp Tây Ninh và Becamex TPHCM đối đầu An Giang.

Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 15-8 đến 7-9. Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 13-9 đến 26-9-2025.

CAO TƯỜNG