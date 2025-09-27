Khởi động bán vé 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã khởi động việc bán vé theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp ở hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal trên sân Bình Dương và Thống Nhất trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Theo lịch thi đấu trong tháng 10 ở vòng loại Asian Cup 2027, trận lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal diễn ra lúc 19g30 ngày 9-10 trên sân Bình Dương. Trận lượt về diễn ra sau đó 5 ngày, vào lúc 19g30 ngày 14-10 trên sân Thống Nhất.

Hai trận đấu này, VFF đã thông báo giá vé với 2 mức 400.000 đồng và 200.000 đồng. Đợt 1 từ 9 giờ ngày 29-9-2025 đến 23g59 ngày 5-10-2025. Khách hàng có thể mua đồng thời vé xem Trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal thuộc Vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra ngày 9-10-2025 tại Sân vận động Bình Dương, Thủ Dầu Một, TPHCM và trận đấu lượt về giữa đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam thuộc Vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra ngày 14-10-2025, tại Sân vận động Thống Nhất – TPHCM).

Đợt 2 từ 00g00 ngày 6-10-2025 đến 23g59 ngày 7-10g-2025 (khách hàng mua vé xem trận đấu lượt về giữa đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam thuộc Vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra ngày 14-10-2025). Ngoài ra, từ ngày 4-10, Ban tổ chức cũng sẽ tiến hành bán vé theo hình thức trực tiếp tại các quầy vé tại sân Bình Dương (Thủ Dầu Một - TPHCM), sân Thống Nhất (TPHCM).

CAO TƯỜNG