Khởi đầu của sự… kết thúc

Khi Mikel Arteta trở lại phòng thay đồ của Arsenal, các cầu thủ hầu như không nói gì. Tâm trạng này không quá khó hiểu và Arteta phải cố gắng vực dậy họ bằng cách nói rằng vấn đề chỉ là tìm ra lý do tại sao họ thua để cải thiện. Nhưng thực tế đâu thể đơn giản như thế khi cái mà Arsenal thua đâu chỉ là tỷ số, mà còn là nỗi sợ gần như đạt đến đỉnh. Có tìm ra nguyên nhân gì mà không gạt được nỗi sợ ra khỏi đầu, thì cũng vậy thôi. Bây giờ Arsenal có đá với một đội bên dưới bảng xếp hạng, nhưng tinh thần của họ xuống dốc, thì chắc gì đã thắng?!

Trận thua 1-3 trước Man.City khép lại chuỗi 4 trận không thắng của Arsenal, tính từ chính thất bại 0-1 trước… Man.City tại FA Cup. Chẳng có cái gì được rút ra cả ngoài trạng thái sợ bị thua cuộc. Bây giờ thì ngay trận hòa Brenford vốn được “đổ thừa” cho sai lầm của VAR, cũng cần xem xét lại, vì biết đâu, ngay cả khi VAR chuẩn xác thì chưa chắc Arsenal đã thắng.

Arteta nói về việc tìm ra nguyên nhân thất bại, nhưng thời gian là thứ xa xỉ. Ông chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu sớm nhất vòng 24 thứ bảy này, trước Aston Villa hiện do chính người tiền nhiệm Unai Emery dẫn dắt. Thắng thì quá tốt, thua thì tìm nguyên nhân bằng cách nào? Không phải tự nhiên mà tờ Independent đưa ra giả thuyết “giờ mà Arsenal đang được Jose Mourinho cầm quân thì sao nhỉ?”. Đại ý, những lúc thế này, cái quan trọng là tìm cách thắng mọi đối thủ, bằng mọi giá, kể cả chơi thứ bóng đá xấu xí nhất chứ chẳng ai lại đi tìm nguyên nhân thất bại mà sửa chữa cả. Cứ thắng đi, đừng để thua, tự khắc mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Vậy mà chính Arteta thừa nhận sau trận đấu: “Arsenal đã biếu Man.City cả 3 bàn thắng”.

Cũng theo Independent, thực ra vấn đề đơn giản: Arsenal chẳng có cầu thủ đẳng cấp nào đủ so sánh với De Bruyne của Man.City. Đã vậy, lúc ra sân còn thiếu Thomas Partey và Gabriel Jesus, tạm xem là ở trình độ thế giới. Sự non nớt của Eddie Nketiah trước các cơ hội ngon ăn chính là bằng chứng. Về tổng thể, Arsenal trẻ trung, giàu sức mạnh nhưng đi vào chi tiết, thì không ai trong số họ làm được những việc như Jack Grealish và Erling Haaland. Còn riêng De Bruene thì chắc chắn là chẳng thể so bì.

Nhưng cái mà Independent nói “khởi đầu của kết thúc” không phải là chuyện Arsenal. Vì trong khi HLV Arteta đang phải tìm ra cách để chiến thắng trong phần còn lại mùa giải thì với đội bóng của Pep Guardiola, đâu có ai thấy họ có dấu hiệu lơi là nào. Trước trận này, Haaland tưởng là không thể ra sân vì chấn thương, chưa kể các dấu hiệu chán nản vì 3 trận tịt ngòi liên tiếp. Nhưng cái cách mà “quái vật Na Uy” ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 thì quá khủng khiếp. Nó nhanh, bất ngờ, “rất quái”, nghĩa là Haaland vẫn đang ở tình trạng rất tốt.

Tưởng không cần nhắc lại, mùa giải 2018-2019, kể cả khi thắng toàn bộ 10 trận cuối mùa thì Liverpool vẫn không thể vượt qua được Man.City sau khi đã bị hụt chân ở đầu lượt về, để đối phương qua mặt. Tầm Arensal bây giờ, không thể có bản lĩnh như Liverpool 4 năm trước…