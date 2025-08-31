Khi Liverpool của Slot dễ tổn thương hơn mùa trước

Cỗ máy của một đội bóng luôn mong manh. Việc vô địch giải đấu rồi chi gần 300 triệu bảng để bổ sung nhân tài không đảm bảo sẽ tiếp tục vô địch, cũng không nhất thiết khiến đội bóng mạnh hơn, ngay cả khi không làm điều gì rõ ràng gây mất cân bằng như việc thêm Kylian Mbappé vào đội hình Real Madrid đã đầy ắp cầu thủ chạy cánh trái.

Liverpool bước vào trận đấu trên sân nhà với Arsenal sau khi thắng cả hai trận đầu tiên tại Premier League, ghi được 7 bàn thắng. Nhưng con số đó không kể toàn bộ câu chuyện. Nếu tính cả Community Shield, Liverpool đã để thủng lưới hai bàn trong mỗi ba trận đấu cho đến nay. Các vấn đề phòng ngự hiển nhiên và sự trở lại của Ryan Gravenberch trong trận gặp Newcastle hôm thứ Hai không thể giải quyết chúng một cách thần kỳ.

Điều đáng chú ý là, dù để thủng lưới sáu bàn, Liverpool vẫn chưa bị dẫn trước trong mùa giải này. Điều này thật đáng kinh ngạc đối với một đội bóng từng biến chiến thắng từ việc bị dẫn 0-2 kịch tính thành thương hiệu mùa trước. Yếu tố lớn nhất trong thành công vô địch của họ là khả năng kiểm soát trận đấu sau khi dẫn trước, thắng mà không cần drama, đồng thời giúp cầu thủ tiết kiệm năng lượng, giữ được sự tươi mới lâu hơn – một yếu tố chắc chắn góp phần vào kỷ lục chấn thương tích cực của Liverpool mùa trước.

Nhưng Liverpool không thể giữ Crystal Palace ở khoảng cách an toàn, và trong các trận gặp Bournemouth và Newcastle, họ để đối thủ trở lại trận đấu sau khi dẫn 2-0 đầu hiệp hai, trong cả hai trường hợp đều cần bàn thắng muộn để giành lại thế chủ động. Sai lầm cá nhân đóng một vai trò, nhưng trận gặp Newcastle nổi bật bởi Liverpool hoàn toàn không thể kiểm soát trận đấu – ngay cả khi đối thủ chỉ còn 10 người.

Có lẽ trong bầu không khí cuồng nhiệt, sự điềm tĩnh là không thể; với không gì để mất, Newcastle lao vào loạt tấn công điên cuồng, có thể dẫn đến hòa, nhưng thay vào đó là thất bại kiểu Pyrrhic – một trận đấu họ nhận được nhiều lời khen nhưng không điểm số, đồng thời mất ba cầu thủ vì chấn thương và một vì thẻ phạt.

Hàng thủ Liverpool trông mong manh, để thủng lưới hai bàn mỗi trận trong cả ba trận, bao gồm thất bại ở Community Shield. Những sai lầm cá nhân đáng lo ngại, nhưng ít đáng lo hơn các vấn đề cấu trúc vì chúng dễ sửa hơn. Milos Kerkez đang có khởi đầu khó khăn tại Liverpool. Anh bị Ismaïla Sarr kéo lệch vị trí trong Community Shield, không thể kèm Antoine Semenyo trong trận gặp Bournemouth, và tại Newcastle, ngoài việc mất quá nhiều thời gian cho ném biên, anh còn để Bruno Guimarães vượt qua đánh đầu từ quả tạt cánh trái.

Dù Arne Slot vẫn giữ được khả năng đối đầu đối thủ đúng thời điểm – Kai Havertz, Bukayo Saka và Martin Ødegaard đều vắng mặt trong trận gặp Arsenal vì chấn thương – màn trình diễn của Noni Madueke trước Kerkez mùa trước cho thấy anh có thể thích thú khi đối đầu bên cánh phải của Arsenal.

Kerkez là cầu thủ gặp khó khăn rõ rệt nhất, nhưng không phải duy nhất. Ibrahima Konaté trông thiếu chắc chắn trong cả ba trận, dù việc bị Dan Burn vượt qua để chuyền cho William Osula gỡ hòa hôm thứ Hai liên quan nhiều hơn đến hàng thủ dâng cao khó hiểu, cho phép quả đá phạt được tạt vào khoảng không rộng lớn. Với Konaté lùi lại và Burn tiến lên, chỉ có một người chiến thắng.

Slot giảm nhẹ vấn đề, nói rằng nó chỉ xảy ra ở một quả đá phạt, nhưng cảm giác vẫn là hàng thủ bốn người chưa ăn ý. Điều này phần nào tự nhiên khi có thay đổi ở cả hai vị trí hậu vệ cánh, đặc biệt khi Jeremie Frimpong chấn thương khiến Dominik Szoboszlai phải đá hậu vệ phải cho đến khi Conor Bradley vào sân.

Một phần sự bất an của hàng thủ Liverpool đến từ thay đổi ở hàng tiền vệ. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn định khi Gravenberch có chuỗi trận liên tiếp, chơi cạnh Alexis Mac Allister ở vị trí tiền vệ lùi sâu trong sơ đồ 4-2-3-1, thay vì là hai phần ba của hàng tiền vệ ba người. Họ đã không để Virgil van Dijk và Konaté lộ liễu như Wataru Endo và Curtis Jones trong bàn gỡ của Bournemouth. Nhưng họ chưa thực sự ăn ý.

HLV Slot gây ấn tượng ở mùa đầu tiên bằng cách tạo ra sự khác biệt với những điều chỉnh chiến thuật hoặc thay đổi nhân sự, và việc các cầu thủ dự bị như Federico Chiesa (trận Bournemouth) và Rio Ngumoha (trận Newcastle) ghi bàn khôi phục lợi thế là không nhỏ. Nhưng việc ông không thay người cho đến phút 80 tại St James’ Park, và lối chơi từ đầu dường như nhằm tiết kiệm năng lượng, cũng rất đáng chú ý. Có thể đó là do Slot lo ngại về chiều sâu đội hình – ông dường như muốn có thêm ít nhất hai bản hợp đồng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Hoặc đó là sự lo lắng về hàng tiền vệ cởi mở trong cấu trúc mới. Dù sao, rõ ràng Liverpool dễ tổn thương hơn mùa trước.

Sự chế giễu từng xuất hiện khi Jamie Carragher cho rằng Liverpool cần sáu bản hợp đồng mới dù họ dễ dàng vô địch mùa trước, nhưng vài tuần qua đã cho thấy họ là đội bóng kỳ lạ, vừa hiệu quả vừa cần cải tổ, phần lớn mang dấu ấn Klopp với chút nét Slot.

Quá trình trẻ hóa và chuyển đổi sang đội hình đậm chất Slot đã bắt đầu, nhưng khi nhiều yếu tố mới được đưa vào một hệ thống cũng cần điều chỉnh để phù hợp, việc hòa nhập là tất yếu.

Và tất nhiên, cú sốc từ cái chết của Diogo Jota vào tháng Bảy vẫn để lại tác động khó lường và kéo dài. Chấn thương của Arsenal khiến Liverpool cảm thấy họ gặp đúng thời điểm, nhưng sự bất ổn của Liverpool cũng có thể khiến Arsenal nghĩ tương tự.

Dự đoán Liverpool vs Arsenal

Áp lực đang đè nặng lên Mikel Arteta, khi Arsenal liên tục về nhì trong ba mùa giải gần đây. Để cải thiện, họ mang về tiền đạo Viktor Gyökeres, tiền vệ Martín Zubimendi – mục tiêu cũ của Liverpool, cùng các cầu thủ tấn công Noni Madueke và Eberechi Eze. Tuy nhiên, điểm mạnh nhất của Arsenal vẫn là hàng thủ, với hai trận giữ sạch lưới trước Manchester United và Leeds United.

Dù hàng thủ Liverpool chưa đạt phong độ tốt nhất, đội bóng của Slot vẫn cực kỳ ấn tượng ở mặt trận tấn công. Dưới thời Slot, Liverpool ghi bàn trong 98% số trận Premier League (39/40), tỷ lệ cao nhất trong số các HLV có ít nhất 15 trận cầm quân. Kể từ đầu mùa trước, họ ghi 93 bàn, nhiều hơn 17 bàn so với bất kỳ đội nào khác, với xG cao nhất (86.4). Liverpool hiện có chuỗi ghi bàn liên tiếp dài thứ ba trong lịch sử Premier League (36 trận), chỉ kém Arsenal (55 trận, 2001-2002) và Tottenham (39 trận, 2023-2024). Lần cuối họ không ghi bàn là trận thua Nottingham Forest 0-1 vào ngày 14-9-2024.

Trước Newcastle, Liverpool cực kỳ hiệu quả, ghi ba bàn từ năm cú sút. Họ cũng nổi tiếng với những bàn thắng muộn, dẫn đầu Premier League với 46 chiến thắng nhờ bàn thắng phút cuối, trong đó bàn của Ngumoha là mới nhất. Arsenal đứng thứ hai với 34 bàn.

Arsenal trả giá cho chiến thắng 5-0 trước Leeds khi Martin Ødegaard và Bukayo Saka dính chấn thương. Saka có thể nghỉ một tháng vì vấn đề gân kheo, trong khi Ødegaard, dù có tên trong đội tuyển Na Uy, cũng gặp vấn đề vai. Việc thiếu hai cầu thủ tấn công chủ chốt sẽ tăng áp lực lên hàng thủ Arsenal, nhưng sự thay thế từ Madueke và khả năng ra mắt của Eze mang lại hy vọng. Đặc biệt, Arsenal có thể dựa vào khả năng ghi bàn từ tình huống cố định, với 33 bàn từ phạt góc kể từ mùa 2023-24, nhiều nhất trong năm giải đấu lớn châu Âu. Họ đã ghi bàn từ phạt góc trong ba trận liên tiếp và có cơ hội lập kỷ lục bốn trận.

Jurriën Timber là một nhân tố đáng chú ý. Anh góp dấu giày vào năm bàn trong năm trận gần nhất (hai bàn, ba kiến tạo), trở thành hậu vệ đầu tiên ghi hai bàn và kiến tạo trong một trận kể từ Martin Skrtel (2014). Nếu Arsenal thắng và giữ sạch lưới, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa 1924-25 họ thắng cả ba trận mở màn mà không thủng lưới.

Về lịch sử đối đầu, Liverpool không thắng Arsenal trong sáu trận Premier League gần đây (4 hòa, 2 thua), chuỗi dài nhất kể từ 2007-2011. Tuy nhiên, Arsenal không thắng tại Anfield kể từ năm 2012 (2-0), với 12 trận liên tiếp chỉ hòa hoặc thua. Bốn trận gần nhất tại Anfield đều hòa, bao gồm trận 2-2 mùa trước khi Arsenal lội ngược dòng từ 0-2. Mohamed Salah, với 11 bàn vào lưới Arsenal, là mối đe dọa lớn, chỉ kém Harry Kane và Wayne Rooney.

Siêu máy tính Opta dự đoán Liverpool có 44.9% cơ hội thắng, Arsenal 29.7%, và hòa 25.4%. Liverpool cũng được đánh giá cao hơn trong cuộc đua vô địch (39.5% so với 31.4% của Arsenal).

Dự đoán đội hình

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitiké.

HLV: Arne Slot

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Nwaneri, Zubimendi, Rice, Madueke, Martinelli, Gyökeres.

HỒ VIỆT