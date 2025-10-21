Khi Ekitike trở lại đối đầu với Eintracht Frankfurt

Tiền đạo Hugo Ekitike sẽ cùng Liverpool trở lại đối đầu với đội bóng cũ Eintracht Frankfurt tại Champions League vào thứ Tư, và anh sẽ thấy một đội bóng gần như không còn giống với đội bóng mà anh đã rời đi vào tháng 7.

Năm ngoái, Frankfurt đã giành quyền tham dự Champions League bằng cách lọt vào tốp 4 Bundesliga - vị trí thứ 3 là thành tích tốt nhất của họ kể từ mùa giải 1992-1993. Tuy nhiên, Đại bàng đã thiếu sự ổn định kể từ đầu mùa giải hiện tại, và chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Mùa giải trước, Ekitike là mũi nhọn tấn công chủ lực của Frankfurt, đặc biệt là sau sự ra đi của Omar Marmoush đến Man.City vào mùa đông. Cầu thủ người Pháp đã ghi 22 bàn thắng và có 12 pha kiến ​​tạo sau 48 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, một lần nữa, Frankfurt đã quen với việc phải bán đi những tài năng lớn nhất của mình trước sự chèo kéo của các “đại gia”. Ekitike trở thành ngôi sao trẻ mới nhất rời Frankfurt vào mùa hè, khi Liverpool chi ra số tiền được cho là 92 triệu USD để có được sự phục vụ của anh.

Ekitike, Marmoush, Randal Kolo Muani, Luka Jovic, Sebastian Haller và Willian Pacho ra đi và giúp Frankfurt thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trong những năm gần đây, tổng cộng 487 triệu USD kể từ năm 2020. Mặc dù các tuyển trạch viên của Frankfurt vẫn luôn cho thấy khả năng khai thác những viên ngọc quý, nhưng sự ra đi của những cầu thủ chủ chốt luôn dẫn đến một giai đoạn tái thiết. Và Frankfurt, như thường lệ đối với một đội bóng trẻ trong giai đoạn này, đã thể hiện những khoảnh khắc xuất thần và cả những khoảnh khắc hỗn loạn trong mùa giải mới.

HLV Dino Toppmoeller như thường lệ vẫn đang phải lèo lái một đội hình Frankfurt trẻ trung.

Lần thứ 2 trong lịch sử được chơi tại Champions League, Frankfurt mở màn chiến dịch bằng chiến thắng vang dội 5-1 trên sân nhà trước Galatasaray, với hàng công trẻ trung thi đấu bùng nổ. Nhưng ở trận đấu tiếp theo, nhà vô địch Europa League 2022 đã phải chịu thất bại nhục nhã trước Atletico Madrid với cùng tỷ số, cùng với hàng phòng ngự hỗn loạn và hoàn toàn bế tắc. Tại Bundesliga, thành tích 3 trận thắng, 3 trận thua và một trận hòa khiến Frankfurt xếp ở vị trí thứ 7 sau 7 trận đấu. Ngoài đội đầu bảng Bayern Munich, đội bóng của HLV Dino Toppmoeller là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất giải đấu mùa này (19 bàn), nhưng cũng để thủng lưới nhiều hơn bất kỳ đội nào khác (18 lần).

Tuy nhiên, đội chủ nhà hiểu rằng Liverpool cũng đang rất dễ bị tổn thương, được thấy qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Vấn đề của nhà vô địch nước Anh là các tiền đạo tân binh phần lớn chưa thể hiện được giá trị. Florian Wirtz vẫn chưa ghi bàn hay kiến ​​tạo nào tại Ngoại hạng Anh hay Champions League sau khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen. Alexander Isak vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất. Ekitike có lẽ là tân binh duy nhất của Liverpool gây ấn tượng, cầu thủ 23 tuổi này đã có 5 bàn thắng sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nhưng nếu Frankfurt với sự hiểu biết về ngôi sao cũ và đề ra giải pháp hữu hiệu để ngăn cản Ekitike, họ hoàn toàn có khả năng thành công.

Giám đốc thể thao của Frankfurt, Timmo Hardung cho biết việc đối đầu với Liverpool có thể mang đến tia lửa bùng nổ cho mùa giải. “Đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác”, Hardung chia sẻ trên trang web của Frankfurt vào Chủ nhật. “Bắt đầu từ thứ Hai, mọi thứ sẽ lại khởi sắc. Liverpool. Champions League. Không có gì tuyệt vời hơn trong bóng đá. Tôi vô cùng phấn khích về điều đó”.

