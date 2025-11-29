Khi các "sát thủ" tỷ bảng không thể cất tiếng súng

"Mùa hè tiền đạo" của Premier League, nơi các CLB Anh chi tiêu kỷ lục lên tới hơn 470 triệu Bảng để chiêu mộ những tài năng tấn công hàng đầu châu Âu, đang đứng trước nguy cơ biến thành một "mùa đông sầu khổ" trên sân cỏ. Liverpool phá kỷ lục chiêu mộ Alexander Isak (125 triệu Bảng), trong khi Manchester United và Arsenal cũng đổ lượng tiền khổng lồ vào Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, tính đến tháng 11, bộ ba đắt giá này chỉ đóng góp vỏn vẹn sáu bàn thắng tại Premier League.

Isak: chiếc neo nặng nề của Liverpool

Vụ chuyển nhượng Isak được kỳ vọng là đòn chí mạng, củng cố vị thế thống trị của Liverpool. Một tiền đạo đẳng cấp thế giới gia nhập nhà vô địch lẽ ra phải là công thức chiến thắng. Thế nhưng, Liverpool đang ở vị trí thứ tám, và Isak trở thành một chiếc neo nặng nề hơn là một động cơ bứt tốc.

Isak là người tài năng, điều đó không cần bàn cãi, nhưng anh lại phải chịu những yếu tố khắc nghiệt. Việc chuyển nhượng kéo dài đến ngày cuối cùng khiến anh phải tự tập luyện, mất đi "giai đoạn tiền mùa giải" cần thiết. Lịch sử chấn thương phức tạp khiến Liverpool phải thận trọng, buộc phải xoay tua với Hugo Ekitiké (một thương vụ thành công hơn với 2 bàn trong 3 trận đầu).

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là sự rối loạn chức năng rộng khắp tại Anfield. HLV Arne Slot vẫn đang tìm kiếm đội hình mạnh nhất, các tân binh khác như Florian Wirtz cũng chật vật. Isak mới chỉ đá 253 phút ở Premier League và rõ ràng, Liverpool chưa tìm ra cách để chơi theo sở trường của tiền đạo người Thụy Điển.

Sesko: nạn nhân của sự hỗn loạn tại Old Trafford

Việc Man United chi tiền cho Sesko trong khi tuyến giữa đang cần bổ sung cấp thiết đã gây ra nhiều ngạc nhiên. Sesko, người từ chối Arsenal để đến Man United, chỉ có hai bàn sau 11 lần ra sân (618 phút). Hai bàn thắng đó đều là những pha dứt điểm cơ hội ở cự ly gần.

Sesko là nạn nhân của tình trạng bất ổn tại Man United. Đội bóng của Ruben Amorim thiếu sáng tạo trầm trọng mùa trước, và việc lắp ghép một hàng công hoàn toàn mới cần có thời gian. Dù Amorim công khai ca ngợi Sesko có "tiềm năng lớn hơn tôi nghĩ" và dữ liệu nội bộ cho thấy anh làm việc không bóng tốt hơn Rasmus Høljund, sự thiếu tự tin lại là rào cản lớn.

Gyokeres: Mảnh ghép cuối cùng cần phải lên tiếng

Việc đưa Gyokeres vào danh sách này có thể hơi khắt khe, khi anh đã có bốn bàn ở Premier League (sáu bàn trên mọi đấu trường) và Arsenal đang dẫn đầu giải. HLV Mikel Arteta ca ngợi sự đóng góp toàn diện của anh, và quả thực Arsenal vẫn đang thích nghi để khai thác tối đa cầu thủ này. Vị thế dẫn đầu của Pháo thủ hiện tại chủ yếu dựa vào sự phòng ngự xuất sắc và các tình huống cố định, chứ không phải thứ bóng đá tấn công tự do.

Bốn bàn của Gyokeres đến từ tám cú sút trúng đích sau 802 phút, phần lớn là những pha dứt điểm cận thành. Câu hỏi lớn nhất khi chiêu mộ anh là liệu phong độ hủy diệt (97 bàn/102 trận cho Sporting CP) có thể chuyển hóa sang Premier League. Khả năng liên kết và chiếm lĩnh không gian của anh là tốt, nhưng cú chạm chết người trước khung thành vẫn chưa thành hình một cách ổn định.

Gyokeres được xem là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh hoàn hảo mà Arsenal khao khát.

Haaland: Tiêu chuẩn áp lực đè nén

So sánh khởi đầu của Isak, Sesko, Gyökeres với những chân sút vĩ đại Premier League cho thấy một sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất tức thì, đặc biệt trong bối cảnh giá trị chuyển nhượng kỷ lục.

Việc đánh giá một cầu thủ mới đến sau ba tháng là quá sớm, nhưng nó phản ánh định mệnh mà bất kỳ tiền đạo hàng đầu nào cũng phải đối mặt: áp lực chuyển hóa kỳ vọng thành bàn thắng ngay lập tức.

Những chân sút vĩ đại nhất giải đấu thường có khả năng bùng nổ ngay từ những trận đấu đầu tiên, thiết lập tiêu chuẩn cực kỳ cao.

Erling Haaland (Man City): Tiêu chuẩn phi thường của kỷ nguyên hiện đại. Ghi 18 bàn chỉ sau 12 trận đấu đầu tiên năm 2022. Đây là một cột mốc quá sức tưởng tượng, khiến mọi sự so sánh khác trở nên khập khiễng.

Sergio Agüero (Man City): Khởi đầu mạnh mẽ không kém, ghi 9 bàn trong 10 trận đấu đầu tiên cho The Citizens.

Alan Shearer (Newcastle): Chuyển nhượng kỷ lục năm 1996, ghi 7 bàn và 4 kiến tạo trong 10 trận đầu tiên. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa ghi bàn và kiến tạo, thể hiện tầm ảnh hưởng tuyệt đối ngay lập tức.

Mohamed Salah (Liverpool): Ghi 7 bàn trong 10 trận đấu đầu tiên cho Lữ đoàn Đỏ, khẳng định anh không cần thời gian thích nghi để trở thành cỗ máy săn bàn.

Những huyền thoại khác có khởi đầu vững chắc, thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng vào đội bóng mới. Wayne Rooney (Man Utd) mở đầu bằng 4 bàn trong 8 trận đấu đầu tiên cho vào tháng 10 năm 2004, một con số đáng nể đối với một cầu thủ trẻ tuổi gia nhập đội bóng lớn. Tuy nhiên, có một tiền đạo vĩ đại là ngoại lệ, chứng minh rằng sự chậm chạp không phải lúc nào cũng là điềm báo xấu, miễn là có sự kiên nhẫn: Thierry Henry (Arsenal). Được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Premier League, nhưng anh chỉ ghi được 1 bàn trong 10 trận mở màn. Sự chuyển đổi vị trí từ cầu thủ chạy cánh sang trung phong cần thời gian để định hình.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn áp lực đã bị đặt ở mức phi thường bởi Erling Haaland. Trong 12 trận đầu tiên mùa 2022-23, Haaland ghi 18 bàn. Mùa này, anh tiếp tục nổ súng với 14 bàn sau 11 trận. Phong độ hủy diệt của Haaland là lý do hàng đầu khiến Manchester City vẫn là kẻ thách thức đáng sợ nhất.

Trong khi những tân binh khác như Woltemade (Newcastle) hay Ekitiké (Liverpool) và João Pedro (Chelsea) có sự khởi đầu hứa hẹn hơn, bộ ba tiền đạo tỷ bảng đang phải nỗ lực chạy theo tiêu chuẩn mà Haaland đã thiết lập.

LONG KHANG