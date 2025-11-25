Khép lại hy vọng danh hiệu: Liverpool của HLV Slot đang lún sâu đến đâu?

Liverpool đã chọn lặp lại đúng kỳ tích... nhưng là kỳ tích tồi tệ nhất. Mùa trước, thất bại dưới tay Nottingham Forest tại Anfield không thể ngăn cản đoàn quân của Arne Slot tiến tới ngôi vô địch. Họ lại thất bại trước Forest một lần nữa, nhưng giờ đây, Liverpool đang lặn ngụp ở nửa dưới bảng xếp hạng. Nếu chiến dịch bảo vệ danh hiệu thảm hại của họ chưa kết thúc, thì giờ đây, nó đã chính thức khép lại.

"Tôi không bao giờ có đủ lời bào chữa cho những kết quả mà chúng tôi đang có", Slot cay đắng thừa nhận. "Điều đó là không đủ tốt và tôi chịu trách nhiệm về việc đó." Ngược lại, thất bại này lại là một thành tựu lịch sử khác dành cho Sean Dyche, người đã từng đạo diễn chiến thắng đầu tiên của Burnley tại Anfield kể từ năm 1974, và giờ đây là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử của Forest. "Tất nhiên, điều này phải được tận hưởng", Dyche nói.

Nhưng đối với Slot, đó là một buổi chiều khủng khiếp, kết thúc bằng những tiếng la ó quen thuộc từ người hâm mộ đội khách dự đoán việc ông sẽ bị sa thải. "Thi đấu trên sân nhà và thua 0-3 là một kết quả tồi tệ, rất, rất, rất tồi tệ", ông thốt lên. Điều tồi tệ hơn nằm ở bối cảnh: Forest bước vào trận đấu từ nhóm xuống hạng và chưa giữ sạch lưới trong 19 trận Premier League. Liverpool kết thúc trong sự tan rã và thất bại.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm rưỡi, Liverpool không ghi bàn trong hai trận liên tiếp. Và lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 1965, họ thua liên tiếp hai trận tại giải VĐQG với cách biệt ba bàn. Gần đây hơn, đó là một sự suy thoái kinh hoàng, chóng mặt trong hai tháng qua: thất bại thứ tám trong 11 trận gần nhất, và là trận thua thứ sáu trong bảy trận ở Premier League. Một đội bóng từng dẫn đầu bảng với cách biệt năm điểm giờ đây đang có hiệu số bàn thắng bại âm.

Sự sụp đổ của một cấu trúc

Có quá nhiều sự thật không mấy tốt đẹp để trích dẫn, cũng như quá nhiều sai sót xảy ra đến mức Liverpool không thể viện cớ rằng trận đấu xoay quanh một quyết định của trọng tài. Slot, trong sự thẳng thắn hiếm có, đã không đổ lỗi: "Tôi nghĩ không ai cần nghe tôi nói về quyết định của trọng tài. Tôi nên nhìn lại chính mình nhiều hơn." Và thủ phạm chính cho sự sụp đổ của Liverpool chính là bản thân họ.

Những thất bại cơ bản, quen thuộc, tiếp tục tái diễn: bất lực trong phòng ngự tình huống cố định và dễ bị tổn thương trước những đòn phản công nhanh. Forest đã khai thác triệt để những điểm yếu này. Bàn mở tỷ số của Murillo đến từ một quả phạt góc, nâng tổng số bàn thua từ cố định của Liverpool lên con số chín – chỉ đứng sau Forest và West Ham. Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White ghi bàn sau khi Forest tiến lên với tốc độ xé gió.

Việc Slot đưa ra sân một tiền đạo trị giá 125 triệu Bảng (Alexander Isak), nhưng Isak lại trở thành một "hành khách" trên sân, càng làm suy yếu đội hình. Anh hoàn toàn bị cô lập. Một đội bóng chưa giành được điểm nào từ thế bị dẫn trước cần phải ghi bàn mở tỷ số; thay vào đó, đây là lần thứ chín trong chuỗi 11 trận khủng hoảng, Liverpool lại để thủng lưới trước.

"Trước bàn thua 0-1, tôi chỉ chờ đợi chúng tôi ghi bàn", Slot nói. Mac Allister đã có một cú sút bị Elliot Anderson đánh đầu cứu nguy xuất sắc. Nhưng Liverpool lại bị dẫn trước. "Đó là một hỗn hợp rất khó nuốt nếu bạn bỏ lỡ cơ hội của chính mình và gần như mỗi lần bạn để thủng lưới, bóng lại bay vào lưới", Slot nói thêm.

Bàn thắng của Murillo từ quả phạt góc có lẽ có phần may mắn hoặc gây tranh cãi về vị trí việt vị của Dan Ndoye, nhưng không thể phủ nhận sự lúng túng của hàng thủ Liverpool. Và sau khi bị từ chối bàn thắng thứ hai (bàn của Igor Jesus bị VAR từ chối vì lỗi chạm tay nhẹ), Forest vẫn chứng tỏ được sự sắc bén. Bàn thắng thứ hai của Savona đến từ một pha phản công mẫu mực sau sai lầm của Mac Allister.

Dyche đã tận hưởng "những bước chạy khó khăn, mặt xấu xí của trận đấu". Forest chỉ kiểm soát bóng 25% nhưng ghi được ba bàn. "Đó là một cách chiến thắng khác," Dyche nói. "Tôi đã nói với họ, 'Làm thế nào bạn thắng các trận đấu mà không cần giữ bóng?'" Đối với Liverpool, mọi thứ hiếm khi cảm thấy xa vời với lời giải đến vậy. Sự tuyệt vọng của Slot thể hiện rõ khi ông tung thêm tiền đạo, chuyển sang sơ đồ 3-3-4 mang tính cấp cứu. Điều này mang tính biểu tượng khi Ngumoha vào sân, nhưng trước khi anh kịp chạm bóng, Gibbs-White đã ghi bàn kết liễu trận đấu. Sự hỗn loạn chiến thuật và sự thiếu kỷ luật phòng ngự đã khiến đội bóng từng vô địch trở thành một đống đổ nát chỉ trong hai tháng.

Mùa giải bảo vệ danh hiệu đã kết thúc. Câu hỏi đặt ra giờ đây là: Với tâm lý đã rạn nứt và cấu trúc chiến thuật đã sụp đổ, Liverpool có thể lún sâu đến mức nào nữa?

HỒ VIỆT