Khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc 2026

Chiều 3-7, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) đã diễn ra lễ khai mạc Vòng chung kết (VCK) Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc Yamaha 2026. Buổi lễ diễn ra trang trọng, ngắn gọn bắt đầu cho giải đấu mong đợi của các em Thiếu niên và Nhi đồng cả nước.

Ban tổ chức giải bắt tay động viên và trao cờ lưu niệm đến các đội dự giải.

Đến dự lễ khai mạc có ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên thường trực ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải.

Về phía Ban Tổ chức giải có nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng - Trưởng Ban tổ chức Giải. Nhà báo Phan Việt Hùng- Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Giải.

Tại lễ khai mạc giải Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê phát biểu: “Chúng tôi tin rằng, từ những sân cỏ như thế này sẽ có thêm nhiều cầu thủ tài năng trưởng thành, tiếp tục viết nên những thành công mới cho bóng đá Việt Nam như những cầu thủ tài năng đang phục vụ trong đội tuyển quốc gia như Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Hậu...”.

Trận khai mạc giải diễn ra sau đó, đội chủ nhà Hải Phòng và T&T Nghệ An có kết quả 1-0, bàn thắng duy nhất của Hải Phòng do công của Đức Hiếu bằng pha đánh đầu đẹp mắt.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, các trận đấu tại bảng A, B và bảng C cũng đã diễn ra sôi nổi. Với các kết quả như sau: Becamex TPHCM – HVBĐ Đồng Nai 2-4, Thanh Hóa - Gia Lai 2-1, TPHCM - Thể Công Viettel 0-1, Sông Lam Nghệ An-Công An Hà Nội 3-1, Đắk Lắk - Bắc Ninh FC 0-1, Đồng Nai- CLB Bóng đá Hà Nội 1-2.

Giải tiếp tục diễn ra vào ngày 5-7 với 8 trận đấu trên 4 bảng đấu. Hứa hẹn những trận đấu sôi động và hấp dẫn.

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LÊ ANH