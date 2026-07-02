U13 Becamex TPHCM cùng bảng đấu với đội chủ nhà tại VCK U13 toàn quốc 2026

Sáng 2-7, tại TP. Hải Phòng Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã tổ chức họp báo và bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu cho Vòng chung kết (VCK) với sự góp mặt của 16 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại.

Tham dự vòng chung kết có 16 đội, TPHCM có 3 đại diện gồm Becamex TPHCM, Công an TPHCM và TPHCM.

16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại ở các bảng đấu diễn ra từ ngày 2-6 đến 22-6-2026 tại Đắk Lắk, Hải Phòng, Quảng Ngãi bao gồm: CLB Bóng đá Hà Nội, Hải Phòng (chủ nhà VCK), Thể Công Viettel, Công An Hà Nội, Bắc Ninh FC, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai, T&T Nghệ An, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, Becamex TPHCM, Học viện Bóng đá Đồng Nai, TPHCM, Công An TPHCM, Đồng Nai.

Giải bóng đá Thiếu niên (U13) là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu do LĐBĐ Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng tổ chức. Bước sang năm thứ 30, Giải đấu nhận được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo nhà nước, đông đảo người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng mỗi dịp hè về.

Phát biểu tại buổi lễ Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng nhấn mạnh: “Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc Yamaha Cúp 2026 luôn được người hâm mộ bóng đá và các em thanh thiếu niên đón chờ mỗi dịp hè về, là sân chơi bổ ích cho các em, là bệ phóng cho các cầu thủ trẻ tương lai, giá trị lan toả của giải rất đáng trân trọng”.

Đội U13 Becamex TPHCM phấn đấu đạt kết quả tốt tại giải

Kết quả bốc thăm chia bảng như sau:

Bảng A: Chủ nhà Hải Phòng, T&T Nghệ An, Becamex TPHCM, HVBĐ Đồng Nai

Bảng B: CLB Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bắc Ninh FC

Bảng C: Thể Công Viettel, Thanh Hóa, Gia Lai, TPHCM

Bảng D: Công An Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, LP Bank HAGL, Công An TPHCM.

VCK diễn ra từ ngày 3 đến 13-7-2026 trên 2 hệ thống sân Lạch Tray và sân tập của CLB bóng đá Hải Phòng. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 18g30 ngày 3-7 trên sân Lạch Tray, sau đó là trận đấu: Chủ nhà Hải Phòng - T&T Nghệ An.

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LÊ ANH