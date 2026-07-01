47 đội tham dự giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2026

Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc - Yamaha Cup 2026 thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên. Bước sang năm thứ 30, Giải đấu đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước, người hâm mộ trên toàn quốc và đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Giải năm nay có sự góp mặt của 47 đội trên toàn quốc

Giải đấu đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng đam mê cho nhiều lứa cầu thủ xuất sắc, trong đó có: Duy Mạnh, Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Tuấn Hải, Văn Toàn, Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Nguyễn Công Phương... Thành công này đã ghi nhận sự nỗ lực hết mình của Yamaha, góp phần phát triển nền bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra từ ngày 2-6 đến ngày 14-7-2026 với sự góp mặt của 47 đội bóng Thiếu niên (U13) đến từ 23 tỉnh/thành. Vòng loại diễn ra từ ngày 2-6 trên 3 khu vực, gồm: Bảng Đắk Lắk từ ngày 2-6 đến ngày 16-6-2026; Bảng Hải Phòng từ ngày 6-6 đến ngày 18-6-2026; Bảng Quảng Ngãi từ ngày 10-6 đến ngày 22-6-2026.

Vòng Chung kết Giải được tổ chức tại Thành phố Hải Phòng từ ngày 30-6 đến 14-7-2026 với sự góp mặt của 16 đội bóng thiếu niên (U13) xuất sắc đến từ Vòng loại. Cơ cấu giải thưởng gồm:

Giải tập thể:

Giải Nhất: Cúp + cờ + huy chương vàng + tiền thưởng

Giải Nhì: Cờ + huy chương bạc + tiền thưởng

Giải Ba (02 đội): Cờ + huy chương đồng + tiền thưởng

Giải Phong cách: Cúp phong cách + cờ + tiền thưởng

Giải cá nhân:

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Vòng Chung kết (nếu có nhiều cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất bằng nhau thì đều được nhận thưởng như nhau)

Thủ môn xuất sắc nhất Vòng Chung kết

Cầu thủ xuất sắc nhất Vòng Chung kết

Các cầu thủ tiêu biểu được chọn: 11 cầu thủ

LÊ ANH