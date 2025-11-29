Các môn khác

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường Tân Sơn lần 1 năm 2025

Sáng 29-11, Đại hội thể dục thể thao phường Tân Sơn lần 1 năm 2025 đã chính thức khai mạc tại sân bóng đá PM Sport (TPHCM).

Đại diện các đoàn tham dự tại lễ khai mạc sáng 29-11.
Đại hội được tổ chức với 8 môn thi đấu gồm: Điền kinh, cầu lông, pickleball, cờ tướng, kéo co, bóng đá, bóng bàn và billiards với hơn 400 vận động viên đến từ 38 đơn vị là các cơ quan, doanh nghiệp và 31 khu phố trên địa bàn phường tham dự.

Thông qua Đại hội nhằm tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc, những vận động viên có thành tích cao tiêu biểu bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao của phường tham gia thi đấu, tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời phát động phong trào luyện tập thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Đại hội thể dục thể thao phường Tân Sơn lần 1 năm 2025 cũng tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để cùng tiến bộ, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao phường Tân Sơn ngày càng phát triển.

LÊ ANH

