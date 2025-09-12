Juventus - Inter Milan: Ngày anh em nhà Thuram đối đầu nhau

Anh em nhà Thuram gặp nhau khi Juventus tiếp đón Inter Milan vào thứ Bảy tại Serie A. Trận Derby d’Italia này cũng sẽ đánh dấu sự ra mắt của ‘refcam’ tại giải đấu hàng đầu Italy, khi trọng tài sẽ đeo một chiếc máy quay nhỏ để cung cấp cho khán giả theo dõi qua truyền hình hình ảnh thực tế trên sân.

Marcus Thuram (trái) và em trai Khephren gặp nhau khi Inter Milan làm khách tại Juventus.

Marcus Thuram, tiền đạo của Inter, và em trai Khephren, tiền vệ của Juventus, đã gặp nhau hai lần trong mùa giải trước. Nhưng đây có thể sẽ là lần đầu tiên họ cùng nhau đá chính trong trận đấu giữa hai trong số những đội bóng lớn nhất Italy. Cha của họ, Lilian Thuram, là một hậu vệ xuất sắc của Juventus và đã cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998.

Màn đại chiến này càng đáng chờ đợi khi Inter quyết tâm ngăn cản đà chiến thắng của chủ nhà để cân bằng cuộc đua. Juve là một trong bốn đội đã thắng cả hai trận mở màn. Trong khi Inter sau chiến thắng 5-0 vang dội trước Torino ở ngày khai mạc, đã bất ngờ để thua sốc Udinese 1-2 ngay trên sân nhà. Trận đấu này còn đáng chú ý bởi phong độ đột phá của tiền đạo Dusan Vlahovic, người đã ghi bàn trong cả hai trận đấu của Juve bất chấp những đồn đoán rằng anh có thể đã rời CLB trong kỳ chuyển nhượng.

Các trận đấu quan trọng khác. Cựu tiền đạo Leicester, Jamie Vardy sẽ ra mắt đội bóng mới thăng hạng Cremonese tại Hellas Verona vào thứ Hai. Sau khi giành chiến thắng ở vòng play-off Serie B để trở lại giải đấu cao nhất sau hai năm, Cremonese đã mở màn với hai chiến thắng liên tiếp tại Serie A. Cremonese đã gây sốc cho AC Milan tại San Siro, và sau đó là chiến thắng kịch tính vào cuối trận trước Sassuolo.

Luka Modric sẽ chơi trận đầu tiên ở tuổi 40 khi AC Milan của anh đón tiếp Bologna.

Tiền vệ Luka Modric sẽ chơi trận đầu tiên ở tuổi 40 khi AC Milan của anh đón tiếp Bologna. Huyền thoại của Croatia và Real Madrid đã tổ chức sinh nhật vào thứ Ba, một ngày sau khi anh thi đấu 82 phút và có pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Croatia trước Montenegro ở vòng loại World Cup.

Nhà đương kim vô địch Napoli sẽ làm khách trên sân của Fiorentina vào thứ Bảy, nơi mục tiêu giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò Antonio Conte bị đe doạ bởi phong độ đang lên của tiền đạo Moise Kean. AS Roma, một đội đang duy trì thành tích toàn thắng khác, hy vọng sẽ giành thêm 3 điểm khi chào đón đối thủ áp chót bảng Torino (1 điểm).

Vòng đấu đầu tiên của Serie A kể từ sau khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại cũng sẽ chứng kiến nhiều gương mặt mới ra mắt. Đáng chú ý là tiền vệ mới ký hợp đồng với Milan, Adrien Rabiot có thể sẽ đối đầu với đồng đội cũ Jonathan Rowe, cầu thủ chạy cánh người Anh vừa ký hợp đồng với Bologna. Rabiot và Rowe đã xảy ra xô xát trong phòng thay đồ khiến cả hai phải rời Marseille vào tháng trước. Tuy nhiên, cả Rabiot và Rowe nhiều khả năng sẽ ra sân từ ghế dự bị.

Ngoài ra còn có rất nhiều cầu thủ tài năng đã ký hợp đồng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng và có thể ra mắt: Rasmus Hojlund tại Napoli; Manuel Akanji tại Inter Milan; Lois Openda tại Juventus; hay Christopher Nkunku tại Milan…

LINH SƠN