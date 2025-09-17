Juventus chia điểm với Dortmund trong trận cầu có 8 bàn thắng

Tiền đạo vào sân thay người của Juventus, Dusan Vlahovic đã tỏa sáng khi ghi một bàn thắng và sau đó kiến ​​tạo trong thời gian bù giờ, giúp đội ngược dòng cầm hòa 4-4 trước đội khách Borussia Dortmund tại Turin trong trận khai mạc Champions League.

Karim Adeyemi của Dortmund đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 52 bằng một cú sút chân trái từ rìa vòng cấm ngay trong cơ hội đầu tiên anh có được. Kenan Yildiz, động lực thi đấu không biết mệt mỏi của đội chủ nhà, sau đó đã gỡ hòa bằng một cú sút vào góc cao khung thành từ cánh phải ở phút 63. Nhưng niềm vui trên sân Juve không kéo dài được bao lâu bởi chưa đầy một phút sau, Adeyemi lại xuất hiện để kiến ​​tạo cho Felix Nmecha giúp đội khách vượt lên một lần nữa.

Vlahovic, 25 tuổi, người mà Juve đã cố gắng bán đi suốt mùa hè, đã vực dậy đội bóng Serie A khi vào thay Jonathan David sau một giờ thi đấu. Phút 67, Yildiz chuyền bóng cho Vlahovic và anh đã dứt điểm ghi bàn bằng chân phải. Khi Dortmund tưởng chừng đã kết liễu trận đấu bởi các pha lập công liên tiếp của Yan Couto ở phút 74, và của Ramy Bensebaini từ chấm phạt đền 73 phút 86, thì Vlahovic đã lên tiếng mạnh mẽ.

Phút 90+3, khi trận đấu chỉ còn 3 phút, Vlahovic thu hẹp cách biệt với cú sút thẳng từ đường chuyền của Pierre Kalulu. Và chỉ 3 phút sau, chính tiền đạo này đã kiến tạo để hậu vệ người Anh, Lloyd Kelly cân bằng tỷ số 4-4. Trận hòa giữa Juventus và Dortmund là lần thứ bảy trong lịch sử Champions League chứng kiến cả hai đội ghi được ít nhất bốn bàn thắng trong một trận đấu.

“Tân binh” Union Saint-Gilloise có màn ra mắt đáng nhớ khi thắng 3-1 ngay trên sân PSV Eindhoven.

“Tân binh” Union Saint-Gilloise đã có màn ra mắt đáng nhớ, CLB của Bỉ giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân PSV Eindhoven. Union, đội đã giành quyền tham dự nhờ chức vô địch quốc gia Bỉ lần đầu tiên sau 90 năm, và là một trong bốn câu lạc bộ lần đầu tiên tham dự giải đấu này mùa này - cùng Bodø/Glimt (Na Uy), Kairat (Kazakhstan) và Pafos (Síp). Và với tư cách là đội ra sân sớm nhất ngày thứ Ba, quả phạt đền do tuyển thủ Canada, Promise David thực hiện cho Union chính là bàn thắng đầu tiên của giải đấu mùa này.

Ở các diễn biến khác. Một bàn phản lưới nhà ngay từ phút thứ 4 của thủ môn Luiz Junior đã mang về chiến thắng 1-0 cho Tottenham trước đội khách Villarreal. Trong khi đội bóng kém danh Qarabag đã gây sốc bằng màn lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn để giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân đối thủ tên tuổi Benfica.

PHI SƠN