Jose Mourinho bị CLB cũ Benfica đánh bật khỏi vòng bảng Champions League

HLV Jose Mourinho đã không thể đưa Fenerbahce trở lại Champions League, khi để thua chung cuộc 0-1 trước Benfica tại play-off vòng loại. Club Brugge, Copenhagen và Qarabag là những đội cuối cùng hoàn tất danh sách 36 đội tham dự vòng bảng phân hạng, với lễ bốc thăm diễn ra tại Monaco (Pháp) vào lúc 23 giờ ngày 28-8 (theo giờ Việt Nam).

Benfica - CLB đầu tiên mà Mourinho dẫn dắt - đã bị từ chối hai bàn thắng trong hiệp một, trước khi tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ, Kerem Akturkoglu ghi bàn thắng duy nhất ở phút 35 sau một cú sút xa. Với kết quả này, Benfica thắng chung cuộc 1-0 và khiến Mourinho - nhà vô địch Champions League hai lần - có năm thứ 6 liên tiếp vắng mặt tại vòng đấu chính thức của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Còn với Fenerbahce thì đây đã là mùa giải thứ 17 liên tiếp họ vắng mặt.

Ở các diễn biến khác. Club Brugge đã đánh bại Rangers 6-0, và giành chiến thắng với tổng tỷ số 9-1. Đội bóng Bỉ đã có lợi thế dẫn trước từ sớm trước khi hậu vệ Max Aarons của Rangers bị đuổi khỏi sân ở phút thứ tám. Qarabag đã trở lại Champions League tám năm sau chiến dịch đầu tiên, giành chiến thắng chung cuộc 5-4 trước Ferencvaros mặc dù đã thua 2-3 tại Baku hôm thứ Tư. Trong khi Copenhagen đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Basel, để đi tiếp với tổng tỷ số 3-1.

Ai sẽ tham dự lễ bốc thăm Champions League?

Năm nay, bóng đá Anh lập kỷ lục với sáu đội bóng tham dự giải đấu. Trong khi có hơn một nửa - tổng cộng 19 đội - đến từ bốn quốc gia có thứ hạng cao nhất: Anh, Italy, Tây Ban Nha và Đức.

Những đội bóng mới tham dự vòng bảng là Bodo/Glimt (Na Uy), Kairat Almaty (Kazakhstan), Pafos (Síp) và Union Saint-Gilloise (Bỉ).

Paris Saint-Germain là đương kim vô địch của giải đấu.

Athletic Bilbao dẫn đầu các đội bóng trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Đội bóng biểu tượng đến từ vùng Basque của Tây Ban Nha đã thi đấu lần cuối ở vòng bảng mùa giải 2014-2015. Trong khi Olympiakos đã trở lại sau bốn năm vắng mặt, và Villarreal trở lại sau khi thua Liverpool ở bán kết năm 2022.

Lần đầu tiên sau 20 năm, bóng đá Ukraine không có đại diện nào tham dự. Trong giai đoạn trước đó, Shakhtar Donetsk đã góp mặt 17 lần và Dynamo Kiev 10 lần. Các đội bóng Nga vẫn bị cấm tham dự tất cả các giải đấu châu Âu trong mùa giải thứ tư liên tiếp.

Giải đấu Cúp C1/Champions League lần thứ 71 sẽ có sự góp mặt của 14 nhà vô địch trước đây - với tổng cộng 50 danh hiệu - bao gồm cả đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

Sau khi HLV từng năm lần vô địch Carlo Ancelotti rời Real Madrid để dẫn dắt đội tuyển Brazil, Pep Guardiola đang là nhà cầm quân hàng đầu trong mùa giải này. Guardiola đã ba lần vô địch Champions League - với Barcelona vào các năm 2009 và 2011, cùng đội bóng hiện tại của ông là Man.City vào năm 2023. Các HLV từng vô địch trước đó là Luis Enrique (với Barcelona vào năm 2015, và PSG mùa trước). Hansi Flick của Barcelona đã từng vô địch cùng Bayern Munich vào năm 2020.

UEFA sẽ phân bổ 2,47 tỷ EUR (2,88 tỷ USD) tiền thưởng cho Champions League, từ tổng doanh thu thương mại 4,4 tỷ EUR (5,1 tỷ USD) trên tất cả các giải đấu cấp CLB châu Âu mùa giải này. Đội xếp hạng thấp nhất, Kairat Almaty (Kazakhstan) được UEFA đảm bảo ít nhất 20 triệu EUR (23 triệu USD). Các đội xếp hạng cao là Real Madrid và PSG sẽ nhận được ít nhất 60 triệu EUR (69 triệu USD). Các đội sẽ nhận được nhiều hơn cho mỗi chiến thắng và sau khi thành công lọt vào vòng loại trực tiếp… Đội vô địch sẽ nhận được khoảng 150 triệu EUR (175 triệu USD) tiền thưởng.

