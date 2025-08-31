Joao Pedro tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Fulham

Joao Pedro ghi bàn từ quả phạt góc của Enzo Fernandez trước khi cầu thủ người Argentina thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea. Trận derby London đã ít nhiều bị lu mờ bởi những quyết định trọng tài, khi có vẻ như VAR đã quá ưu ái chủ nhà.

Enzo Fernandez và Joao Pedro ăn mừng chiến thắng

Chelsea bất bại đã giành được 7 điểm sau ba trận đấu khi Fulham, đội đã cầm hòa Brighton và Manchester United với tỷ số 1-1 trong hai trận đấu đầu, phải chịu trận thua đầu tiên trong mùa giải. "Chúng tôi đã khởi đầu không tốt, nhưng chúng tôi đã ghi bàn và có thời gian nghỉ giữa hiệp để sắp xếp lại đội hình", Pedro chia sẻ với TNT Sports. "Khi tôi ghi bàn, đội bóng có nhiều thời gian hơn để sắp xếp lại đội hình và bước vào hiệp 1".

Đội chủ nhà đã gặp bất lợi ngay từ đầu khi Liam Delap ngã dúi dụi ở phút 13, ôm chặt gân kheo và đi thẳng vào đường hầm sau khi các nhân viên y tế đã kiểm tra. Với việc Cole Palmer vắng mặt do chấn thương háng và trung vệ Levi Colwill phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải do đứt dây chằng chéo, nhà vô địch Club World Cup hiện có ba cầu thủ chủ chốt dính chấn thương trong tháng này.

Phút 21, cầu trường nín lặng khi tiền vệ Joshua King của Fulham băng lên từ giữa sân, lao thẳng vào khu cấm, rê bóng qua hậu vệ Chelsea và tung cú sút sệt làm thủ thành Robert Sanchez lỡ đà. Nhưng bàn thắng gây sốc đã bị VAR từ chối khi tiền đạo Rodrigo Muniz dẫm vào chân hậu vệ Chelsea Trevoh Chalobah ở gần vạch trung tâm trước khi bóng được chọc khe cho King một mình lao xuống. Thế là King, 18 tuổi, đánh mất bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp

Joao Pedro lại ghi bàn

Trọng tài đã bù giờ đến 8 phút cho hiệp 1 nhưng Fulham có thể phàn nàn khi Chelsea mở tỷ số ở phút cộng thêm thứ 9. Enzo Fernandez thực hiện quả phạt góc vào giữa khung thành, nơi tiền đạo người Brazil Joao Pedro bật cao đánh đầu hoàn hảo đưa bóng vào góc lưới, ghi bàn thắng thứ 5 trong 5 trận đấu chính thức gần nhất.

Chuyên gia Premier League, Gary Cahill nhận xét về bàn thắng của Joao Pedro: "Chúng tôi đã nói về đường chuyền, nó hoàn hảo đến từng centimet đối với Joao Pedro, tôi nghĩ đó là bàn thắng thứ 5 sau 5 lần ra sân. Đây là một tác động lớn đến Chelsea. Bàn thắng đúng thời điểm (ngay trước giờ nghỉ giải lao) như xát muối vào vết thương của Fulham và Marco Silva".

Chelsea nhân đôi cách biệt năm phút sau khi hiệp 2 bắt đầu khi cú sút của Chalobah bị Ryan Sessegnon tung người lên ngăn chặn, nhưng bóng chạm vào cánh tay dang rộng của Ryan Sessegnon, dẫn đến một quả phạt đền. Fernandez không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền, khiến Fulham phải nhận bàn thua thứ ba từ chấm phạt đền trong ba trận liên tiếp tại Premier League.

Pedro suýt chút nữa đã ghi bàn thắng thứ hai ở phút thứ 60 khi thủ môn Bernd Leno của Fulham đã cản phá thành công. Nhưng Pedro còn lập công lớn khi cản được quả đánh đầu cận thành của Joachim Andersen trước khi phá bóng trên vạch cầu môn.

Mối đe dọa lớn từ các tình huống cố định

Năm trong số 7 bàn thắng của Chelsea tại Premier League mùa này được ghi từ các tình huống cố định (bao gồm cả phạt đền), bao gồm 4 bàn từ các quả phạt góc, bằng với số bàn thắng từ các quả phạt góc mà họ ghi được trong 24 trận đấu cuối cùng của mùa giải trước.

