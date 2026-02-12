James Milner san bằng kỷ lục ra sân nhiều nhất tại Premier League

Tiền vệ James Milner của Brighton đã san bằng kỷ lục về số trận ra sân nhiều nhất tại Premier League, khi cầu thủ 40 tuổi này có lần ra sân thứ 653 trong trận thua 0-1 trước Aston Villa hôm thứ Tư.

James Milner chơi trận thứ 653 và san bằng kỷ lục ra sân nhiều nhất tại Premier League.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Milner đến khi anh được tung vào sân thay cho Carlos Baleba trong hiệp một tại Villa Park. Cầu thủ 40 tuổi này đã sánh ngang với cựu tiền vệ của Aston Villa và Man.City, Gareth Barry về số trận ra sân nhiều nhất tại Premier League. Đáng chú ý khi Milner và Barry là đồng đội thân thiết của nhau, cả 2 đã chơi cùng nhau trong 130 trận đấu ở Ngoại hạng Anh sau khi trải qua nhiều mùa giải tại Aston Villa và sau đó là Man.City, cũng như trong màu áo đội tuyển Anh. Barry kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp kéo dài 22 năm vào năm 2020 ở tuổi 39.

Trong số 653 lần ra sân của Milner, có 435 lần đá chính và 218 lần vào sân từ băng ghế dự bị - bao gồm 15 lần ra sân ở giải đấu cao nhất mùa này, với 13 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Chúc mừng thành tích của Milner, HLV Fabian Hurzeler của Brighton nói: “Đây là một đêm đặc biệt đối với James. Không phải ngẫu nhiên mà anh ấy vẫn chứng tỏ được khả năng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh. Thật vinh dự khi được làm việc với anh ấy và có anh ấy trong đội hình với tư cách là một cầu thủ và một hình mẫu”.

Milner, người có trận ra mắt ở tuổi 16 với Leeds United năm 2002, sẽ phá kỷ lục mọi thời đại nếu anh ra sân trong trận đấu tiếp theo của Brighton tại Brentford vào ngày 21-2. Sự nghiệp thi đấu 24 năm của tiền vệ kỳ cựu này - người cũng từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh cho Newcastle, Liverpool và Brighton - là dài nhất trong lịch sử giải đấu, và anh vẫn đang tiếp tục thi đấu dù đã bước sang tuổi 40 tháng trước.

Danh sách những cầu thủ có số trận ra sân nhiều nhất tại Premier League, bao gồm Ryan Giggs (632 lần ra sân), Frank Lampard (609), David James (572), Mark Schwarzer (544), Gary Speed ​​(535), Emile Heskey (516), Jamie Carragher (508) và Phil Neville (505).

PHI SƠN