Jack Grealish cắt dứt chuỗi 19 trận bất bại của Crystal Palace

Daniel Munoz lúng túng phá bóng và Jack Grealish (phải) khôn ngoan kê chân làm tung nóc lưới

Với phong độ sung mãn, Crystal Palace đã chơi lấn át trên sân Goodison Park. Họ kiểm soát bóng vượt trội và mở tỷ số ở phút 37, khi Daniel Munoz băng vào dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Ismaila Sarr, khiến Jordan Pickford đứng chôn chân.

Everton vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 khi HLV David Moyes khi tung Beto và Carlos Alcaraz vào sân giúp thế công của khởi sắc. Tuy nhiên, Everton phải đợi đến phút 74 mới có cơ hội san bằng tỷ số. Iliman Ndiaye bị Maxence Lacroix phạm lỗi trong vòng cấm, và chính Ndiaye sau đó lạnh lùng đánh bại thủ thành Dean Henderson trên chấm 11m, gỡ hòa 1-1 cho Everton.

Crystal Palace dường như không chấp nhận hòa, họ dâng cao tấn công, săn tìm bàn thắng quyết định cuối trận. Nhưng một saI lầm của hàng phòng thủ đã khiến Crystal Palace phải trả giá. Từ quả tạt bên cánh phải, Beto không bị ai kèm đã bật cao đánh đầu cực mạnh từ 10m, bóng cắm vào vạch cầu môn, buộc Dean Henderson phải phóng người cản phá. Quả bóng văng ra trong khu cấm địa khiến Daniel Munoz lúng túng phá bóng và Jack Grealish đã khôn ngoan kê chân làm bóng tung nóc lưới, ấn định tỷ số 2-1 ở phút 90+3.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Daniel Munoz

Với màn ngược dòng ngoạn mục, Everton chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của Crystal Palace và vươn lên vị trí thứ 7 với 11 điểm sau 7 vòng đấu. Trong khi đó, thầy trò Oliver Glasner tụt xuống hạng 5 và hơn Everton đúng 1 điểm.

Sau trận đấu, HLV David Moyes cùa Everton nói: "Chúng tôi đã chơi kém trong hiệp 1, nhưng đã có những thay đổi trong giờ nghỉ. Tôi nghĩ tất cả những cầu thủ vào sân thay người đều tạo ra tác động tuyệt vời, họ thực sự đã làm được và có lẽ đã giúp chúng tôi giành chiến thắng".

Trong khi Oliver Glasner của Crystal Palace bày tỏ : "Hôm nay chúng tôi rất thất vọng về kết quả này bởi vì chúng tôi đã chơi rất tốt trong 60-70 phút, đó là một màn trình diễn đỉnh cao. Tôi nghĩ chúng tôi có thể dễ dàng dẫn trước 3-0, nhưng điều chúng tôi còn thiếu để trở thành một đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh chính là sự hiệu quả trong tấn công".

HOÀNG HÀ