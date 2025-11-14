Italy lại phải đánh cược số phận World Cup với chiếc vé Play-off

Khi một cường quốc thất bại, áp lực có thể giết chết mọi thứ. Và thêm một lần nữa, cơn ác mộng World Cup lại đe dọa nhấn chìm đội tuyển Italy. Mặc dù Azzurri chưa chính thức vắng mặt tại World Cup 2026, nhưng sự bất mãn đã sôi sục đến đỉnh điểm.

Kết thúc chiến thắng 2-0 vô nghĩa trước Moldova, Federico Dimarco không thể chờ đợi thêm giây phút nào để rời sân. HLV Gennaro Gattuso và các học trò khác cũng hành động tương tự, không một ai thèm thừa nhận 400 cổ động viên đã cất công đến Chișinău.

Phản ứng của người hâm mộ là sự phản kháng dữ dội: những lời la ó, những biểu ngữ chống lại Liên đoàn và nhắm thẳng vào Gattuso – người mới nắm quyền từ tháng Sáu. Vị HLV cá tính này đã phải phản pháo, nhấn mạnh gánh nặng áp lực mà đội bóng đang phải chịu. "Đây không phải lúc bảo các cầu thủ đi tìm việc khác", Gattuso tuyên bố. "Thành thật mà nói, tôi không chấp nhận tiếng la ó của người hâm mộ. Giờ là lúc tất cả chúng ta cần phải đoàn kết."

Nhưng đoàn kết dựa trên cơ sở nào, khi mà chiến thắng 2-0 – dù là chiến thắng thứ sáu trong bảy trận ở bảng I – lại hoàn toàn không đủ?

Thất bại trước khung thành: căn bệnh mãn tính

Với việc chỉ thắng 2-0, nhà vô địch thế giới bốn lần phải đối mặt với một nhiệm vụ viển vông: Đánh bại Na Uy tới 9 bàn cách biệt tại Milan vào Chủ Nhật để lần đầu tiên giành vé dự World Cup kể từ năm 2014. Điều này nằm ngoài mọi khả năng thực tế. Italy đã mất 88 phút mới phá vỡ thế bế tắc trước Moldova – đội bóng yếu nhất bảng. Làm sao họ có thể ghi chín bàn không gỡ vào lưới một Na Uy đang bất bại và có kỷ luật phòng ngự chặt chẻ?

Thảm kịch năm 2018 (bị Thụy Điển loại) và 2022 (bị Bắc Macedonia từ chối) đang hiện hữu. Cả hai quốc gia đó đều là đối thủ tiềm năng trong vòng Play-off sắp tới. Viễn cảnh vô vọng đó giải thích tại sao Dimarco và các đồng đội lại rời sân nhanh đến vậy. Họ biết số phận đang chờ đợi mình, và áp lực phải tránh khỏi sự nhục nhã khi một cường quốc vĩ đại bỏ lỡ World Cup thứ ba liên tiếp– sau 14 lần liên tiếp đủ điều kiện trước đó – là điều không thể chịu nổi.

Gattuso có lý khi chỉ trích hệ thống: "Nếu chúng ta nhìn vào Nam Mỹ, nơi sáu trong số 10 đội đi thẳng World Cup, và đội thứ bảy vào Play-off với một đội từ Châu Đại Dương, điều đó khiến bạn phải hối tiếc. Sự thất vọng nằm ở đó. Hệ thống ở châu Âu cần phải thay đổi."

Nhưng, người Italy cũng cần phải tự vấn. Khi các cường quốc châu Âu khác như Đức, Tây Ban Nha, Anh và Pháp không gặp nhiều rắc rối trong các chiến dịch vòng loại gần đây, đội bóng Thiên thanh rõ ràng đang thiếu đi điều gì đó. Thất bại 0-3 trước Na Uy ngay từ đầu chiến dịch đã là một vết thương chí mạng, khiến HLV Luciano Spalletti mất việc. Tuy nhiên, với quy tắc ưu tiên hiệu số bàn thắng bại làm chỉ số phụ đầu tiên (thay vì đối đầu), thất bại ở Oslo vẫn có thể được khắc phục. Miễn là Italy phải ghi thật nhiều bàn trước các đội bóng yếu cùng bảng.

Vấn đề là Na Uy đã tạo ra chuỗi thắng lợi của mình dựa trên những chiến thắng áp đảo về mặt tỷ số, bao gồm trận thắng 11-1 trước Moldova và 5-0 ngay tại Chișinău. Chỉ riêng hai trận này đã cộng thêm 15 bàn vào hiệu số của họ. Mặc dù Italy đã toàn thắng năm trận liên tiếp kể từ sau thất bại trước Na Uy, nhưng họ không thể theo kịp "cỗ máy ghi bàn"của Na Uy. Erling Haaland đã ghi 14 bàn ở vòng loại, nhiều hơn 9 bàn so với chân sút hàng đầu của Italy, Mateo Retegui, và chỉ kém bốn bàn so với tổng số bàn thắng mà Italy ghi được trong sáu trận trước khi đấu với Moldova.

Đây thực chất không chỉ là câu chuyện về thất bại của người Italy, mà là câu chuyện về sự phi thường và thực dụng của Na Uy, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là: Italy, trừ khi có một phép màu xảy ra ở Milan, lại phải đối diện với Play-off.

Sự hài hước của những cơ hội bị bỏ lỡ

Trên thực tế, Italy đã có cơ hội trước Moldova để ít nhất tạo ra hy vọng về một màn thoát hiểm ngoạn mục. Một chiến thắng đậm đà – hơn cả kỷ lục 9-0 của họ trước Mỹ năm 1948 – có thể tạo ra kịch bản khả dĩ cho cuộc đối đầu với Na Uy.

Tuy nhiên, nhiệm vụ phải lật ngược hiệu số 19 bàn là quá phi lý, khiến các cầu thủ Italy trở nên quá tuyệt vọng trong việc ghi bàn và đồng thời, khiến Moldova hùng hổ hơn để nâng cao tinh thần phòng thủ. Hậu quả là hiệp một không bàn thắng của Italy là một “hài kịch của những sai lầm". Họ có 13 cú sút, chín trong vòng cấm, nhưng không ghi được bàn nào. Thậm chí, nếu tiền đạo Virgiliu Postolachi của Moldova không dứt điểm chệch mục tiêu ở phút 33, Italy đã phải chịu cảnh bị dẫn trước.

Dù xếp hạng FIFA đáng ngạc nhiên ở vị trí thứ 9, Italy hiện tại không hơn gì một đội bóng hạng trung.. Họ *thiếu chất lượng ngôi sao, ngoại trừ có lẽ Sandro Tonali và Giacomo Raspadori. HLV Gattuso có thành tích thắng lợi đáng nể từ khi nhậm chức, nhưng ông biết rõ đội bóng phải cải thiện khả năng dứt điểm. Italy có tới 28 cơ hội ở Chișinău nhưng chỉ chuyển hóa được hai bàn

Giải pháp cho Gattuso hiện tại là phải làm mọi cách để Moise Kean trở lại sau chấn thương và thuyết phục Federico Chiesa sẵn sàng phục vụ đội tuyển. Với những cầu thủ này cùng Riccardo Calafiori bình phục chấn thương khỏe mạnh, Italy sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên, khi Gattuso và các cầu thủ lên chuyến bay trở về Milan lúc 1:30 sáng, họ mang theo sự lo lắng về những gì đang chờ đợi. Vòng Play-off World Cup đã trở thành một loạt phim kinh dị đối với Italy, và họ cần phải thay đổi kết cục.

HỒ VIỆT