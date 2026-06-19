WORLD CUP 2026

Ismael Kone bị gãy chân và chia tay World Cup

SGGPO

Theo Independent, tiền vệ Ismael Kone của Canada bị gãy chân trong trận thắng 6-0 lịch sử của đội tuyển đồng chủ nhà trước Qatar ở Vancouver. Vẫn chưa có tuyên bố chính thức, nhưng HLV Jesse Marsch thừa nhận đội của ông đã chịu mất mát rất lớn trong phần còn lại của giải.

Ismael Kone của Canada bị gãy chân trong trận thắng 6-0 lịch sử trước Qatar.
Ismael Kone của Canada bị gãy chân trong trận thắng 6-0 lịch sử trước Qatar.

Kone bị Assim Madibo của Qatar phạm lỗi ở phút thứ 50 của trận đấu, anh dính một cú tắc bóng muộn vô cùng nguy hiểm, đổ gục xuống sân với chiếc chân bị gãy. Các cầu thủ gần Kone nhất đã phản ứng trong sự bàng hoàng khi nhìn thấy chấn thương ở chân trái của anh. Madibo - người ban đầu bị phạt thẻ vàng, nhưng trọng tài đã rút thẻ đỏ sau khi xem xét VAR - cũng tỏ ra hoảng loạn về sự cố này... Kone được các nhân viên y tế chăm sóc trong khoảng 5 phút, trước khi rời sân bằng. Dù được thở oxy, cầu thủ 24 tuổi này vẫn kiên cường khi giơ ngón tay cái lên khi được đưa ra khỏi sân, nhận được tràng vỗ tay từ khán giả.

“Ismael là một chàng trai tuyệt vời, cậu ấy không hoàn hảo nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi yêu mến cậu ấy”, HLV trưởng đội tuyển Canada, Marsch nói sau trận đấu. “Cậu ấy có thể làm những điều mà không cầu thủ nào khác có thể làm được. Cậu ấy thể hiện rất nhiều điều mà đội bóng này cần. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi trong trận đấu với Bosnia. Sự vắng mặt của cậu ấy là một tổn thất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc cho Ismael, nhưng chàng trai này có một tương lai rộng mở”.

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Ismael Kone của Canada bị gãy chân trong trận thắng 6-0 lịch sử trước Qatar.

Tiền vệ Nathan Saliba sau khi ghi bàn thắng thứ 4 cho Canada đã giơ số áo đấu của Kone lên để bày tỏ sự kính trọng với người đồng đội mà anh vừa vào sân thay thế chỉ vài phút trước đó. Trong khi Jonathan David cũng không ăn mừng dù hoàn thành hat-trick của cá nhân, ấn định chiến thắng lịch sử cho Canada. Trung vệ Moise Bombito nói thêm: “Chấn thương của Ismael chắc chắn là một tổn thất lớn đối với chúng tôi. Cậu ấy là một con người tuyệt vời, chúng tôi sẽ rất nhớ cậu ấy. Chúng tôi chỉ cần làm cho cậu ấy tự hào”.

Kone hiện đang chơi cho Sassuolo ở Serie A, và đang là tâm điểm của những tin đồn chuyển nhượng trong những tháng gần đây, với một số CLB lớn của châu Âu được cho là quan tâm đến cầu thủ 24 tuổi này. Anh đang tham dự World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Cú hat-trick của Jonathan David đã giúp Canada giành chiến thắng lịch sử 6-0 trước Qatar, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng đấu World Cup của họ. Đây không chỉ là chiến thắng đầu tiên của Canada tại World Cup mà còn san bằng kỷ lục về tỷ số cách biệt lớn nhất của đội chủ nhà, sánh ngang với các chiến thắng 6-0 của Italy năm 1934, Brazil năm 1950 và Argentina năm 1978. Số bàn thắng của Canada vào lưới Qatar cũng gấp đôi những gì mà họ có được trong toàn bộ lịch sử World Cup trước trận đấu này…

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