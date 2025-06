Inter Milan đau đớn nhưng lòng tự hào vẫn còn đó

HLV Simone Inzaghi và cầu thủ Inter Milan một lần nữa cúi đầu bước qua chiếc cúp số 1 châu Âu.

Inter đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin để đánh bại Barcelona với tổng tỷ số 7-6 sau 2 lượt trận bán kết đầy căng thẳng. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự táo bạo hay tự tin đó vào thứ Bảy tại Munich, nơi PSG đã giành chiến thắng 5-0 và là tỷ số cách biệt lớn nhất trong một trận chung kết Cúp C1/Champions League. “Điều đó không nên làm lu mờ cả mùa giải mà chúng tôi đã trải qua. Bạn chỉ cần nghĩ đến hành trình mà chúng tôi đã trải qua tại Champions League”, Chủ tịch Inter, Giuseppe Marotta cho biết.

Ấn tượng về trận chung kết thứ 5 từng diễn ra tại Munich đó là Inter đơn giản là không thể bắt kịp cường độ ban đầu của PSG. Các cầu thủ đến từ Pháp tỏ ra sắc sảo và khát khao hơn, trong khi các cầu thủ Inter để mất bóng bằng những đường chuyền không tốt. Thủ môn Yann Sommer của Inter đã phải đá bóng ra khỏi sân 2 lần ngay từ đầu nhằm giải toả áp lực. Trong một thế trận như thế, không có gì ngạc nhiên khi Achraf Hakimi phá vỡ thế bế tắc trước đội bóng cũ của mình ngay ở phút 12.

Hakimi không ăn mừng, nhưng người hâm mộ PSG thì có. Bữa tiệc của họ chỉ mới bắt đầu. Desire Doue ghi 2 bàn, Khvicha Kvaratskhelia kết liễu trận đấu và Senny Mayulu hoàn thành chiến thắng 5-0 ở phút 86, chỉ 3 phút sau khi vào sân thay người. “Họ mạnh hơn chúng tôi về mọi mặt, về mặt chiến thuật, về quyết tâm, họ khát khao giành danh hiệu này hơn, vì vậy chúng tôi phải chúc mừng đối thủ”, tiền vệ Nicolo Barella của Inter cho biết. “Đôi khi, những đòn đánh như thế này sẽ xảy ra, bạn cần phải đứng dậy, xắn tay áo lên và cố gắng đưa Inter trở lại vị trí xứng đáng”.

Những pha bóng anh hùng trước Barcelona khiến trận thua kỷ lục ở chung kết Champions League càng khiến Inter Milan đau đớn hơn.

Inter đã phải chịu thất bại thứ 2 ở chung kết Champions League trong 3 năm, sau khi để thua trận chung kết năm 2023 trước Man.City. “Hình ảnh còn lại đã hủy hoại một chút mùa giải tuyệt vời mà chúng tôi đã có”, Barella nói thêm. “Chúng tôi đã có rất nhiều trận đấu như với Bayern Munich, như với Barcelona - ​​nơi chúng tôi nói rằng trái tim quan trọng hơn nhiều so với chiến thuật. Hôm nay, thật không may, chúng tôi thiếu một phẩm chất quan trọng. Thật không may, trong cuộc sống, cũng như trong bóng đá, những gì xảy ra sau cùng cũng chính là những gì chúng ta còn lại”.

Marcus Thuram là người có những cơ hội tốt nhất của Inter, anh đã có một pha đánh đầu cận thành trong hiệp một, sau đó buộc Gianluigi Donnarumma phải cứu thua xuất sắc ở phút 75. Đội bóng vừa mất chức vô địch Serie A vào tay Napoli đã không có sự nhiệt huyết như khi loại bỏ Bayern Munich, không có những màn nhập cuộc ngoạn mục và sau đó cứng cỏi chống trả như trước Barcelona. “Chúng tôi đã không chơi một trận chung kết tuyệt vời”, HLV Simone Inzaghi của Inter cho biết. “Dù vậy, tôi đã cảm ơn các cầu thủ trong mùa giải này và tôi tự hào khi được làm HLV của họ. Thật đáng thất vọng, nhưng điều đó không xóa nhòa những gì chúng tôi đã làm được trong cả hành trình”.

Inter thông báo trước trận đấu rằng cựu Chủ tịch Ernesto Pellegrini đã qua đời ở tuổi 84. Pellegrini sinh ra tại Milan vào năm 1940. Truyền thông Italy đưa tin ông bị nhiễm trùng phổi. Pellegrini là Chủ tịch thứ 17 của CLB từ năm 1984-95, cùng Inter đã vô địch Serie A vào năm 1989 và 2 lần vô địch UEFA Cup. Ông đã đưa những ngôi sao người Đức là Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthuus, Andreas Brehme và Jurgen Klinsmann về đội trước khi bán cổ phần của mình trong CLB cho Massimo Moratti vào năm 1995.

