Indonesia và IOC sẽ họp về tranh cãi thị thực với Israel

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, Raja Sapta Oktohari sẽ họp với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tại Lausanne (Thụy Sĩ) vào thứ Ba, để thảo luận về hậu quả của việc từ chối cấp phép nhập cảnh cho các vận động viên Israel tham dự Giải vô địch thể dục nghệ thuật thế giới tại Jakarta.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, Raja Sapta Oktohari (trái).

Cuộc họp này, ban đầu được lên kế hoạch như một phần trong các cuộc trao đổi thường kỳ giữa Ủy ban Olympic Quốc gia Indonesia và IOC, giờ đã trở nên quan trọng hơn do những căng thẳng chính trị xung quanh việc từ chối thị thực. Oktohari nhấn mạnh sự cần thiết của việc đối thoại trực tiếp với IOC để đưa ra lời giải thích toàn diện về lập trường của Indonesia và bối cảnh trong nước ảnh hưởng đến quyết định này.

“Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm cả quyết định mới nhất của IOC”, Oktohari tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh tác động tiềm tàng đến vị thế của Indonesia trên trường quốc tế. Ông cũng lưu ý thêm rằng IOC vẫn chưa liên lạc trực tiếp với ông, khiến cuộc họp trực tiếp tại Lausanne trở nên thiết yếu: “Cho đến nay, IOC vẫn chưa liên lạc trực tiếp với tôi, khiến cuộc họp sắp tới trở thành một bước quan trọng và hướng tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng”. Ông Oktohari cũng cho biết các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ đảm bảo các hành động của Indonesia vẫn phù hợp với các nguyên tắc Olympic, và bảo vệ việc Indonesia tiếp tục tham gia các sự kiện thể thao toàn cầu.

Tranh cãi bắt đầu khi Indonesia từ chối nhập cảnh cho 6 vận động viên Israel, bao gồm cả huy chương vàng Olympic, Artem Dolgopyat. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir đã bảo vệ quyết định, tuyên bố rằng chính sách của nước này dựa trên việc duy trì an ninh và lập trường riêng trong vấn đề ngoại giao. Ông Thohir cũng khẳng định sự tận tâm của Indonesia trong việc tham gia các sự kiện thể thao toàn cầu bất chấp tranh cãi, khi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố các môn thể thao chủ chốt và xây dựng các trung tâm đào tạo để đưa Indonesia trở thành một quốc gia thể thao hùng mạnh và được kính trọng…”.

Đáp lại, Ban chấp hành IOC đã đình chỉ mọi cuộc đối thoại với Ủy ban Olympic Quốc gia Indonesia về các hồ sơ dự thầu tiềm năng đăng cai các sự kiện thể thao Olympic hoặc quốc tế trong tương lai. IOC nhấn mạnh rằng việc loại trừ các vận động viên vì lý do chính trị là vi phạm Hiến chương Olympic, vốn thúc đẩy bình đẳng và hòa bình thông qua thể thao, và những hành động như vậy ngăn cản các vận động viên thi đấu tự do, đồng thời làm suy yếu sứ mệnh thống nhất của Phong trào Olympic.

HUY KHÔI