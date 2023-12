Hy vọng càng nhiều, sợ hãi càng lớn

Đối với Manchester United, tuần vừa qua đã bắt đầu với một lời xin lỗi – sau màn trình diễn tệ hại trong trận thua 0-1 trước Newcastle ở Premier League. Và nó kết thúc bằng một thất bại khác, thậm chí còn xấu hổ hơn trên sân nhà trước Bournemouth. Giữa đó là chiến thắng trước Chelsea, nhưng bây giờ thì chẳng ai biết hôm đó Man United đá tốt hay là do Chelsea cũng đang tệ hơn họ. Đó là trận đấu được ca ngợi là màn trình diễn hay nhất mùa giải.

Vậy đó, chính là Man United hiện thời, một Man United mà chẳng ai biết họ sẽ xuất hiện với gương mặt hay biểu cảm ngôn ngữ cơ thể nào cho trận đấu sắp đến cả. Người ta đồn là phòng thay đổ sân Old Trafford đang loạn. HLV Ten Hag bảo là không, sau khi ông ta mạnh tay với một số cầu thủ quan trọng. Sau đó xuất hiện thông tin cho rằng Ten Hag đã đánh mất niềm tin của một số cầu thủ, dẫn đến việc câu lạc bộ cấm 4 cơ quan truyền thông tham gia cuộc họp báo trước Chelsea – một động thái mạnh mẽ nhưng chỉ làm cho mọi thứ thêm phần bị nghi ngờ.

Điều gì đã xảy ra với Marcus Rashford, người hùng của mùa giải trước, giờ đã trở lại vùng âm u như mùa giải 2021-22 và bị loại khỏi đội hình xuất phát? Chuyện gì đang xảy ra với Raphaël Varane, người đã không đá bóng trong tháng qua? Martial bị loại sau trận Newcastle , kế tiếp là trận Chelsea, nhưng rồi được đưa trở lại Bournemouth, rồi bị la ó khi bị thay ra. Còn nữa, đội trưởng Bruno lại tự trách bản thân sau trận thua mới nhất: “Xin lỗi, màn trình diễn không thể chấp nhận được, bắt đầu từ tôi”. Người ta đồn rằng Bruno cố tình nhận thẻ ở phút thứ 84 để không thể ra sân khi gặp Liverpool vào Chủ nhật này.

Mọi thứ thật mông lung, và giờ thì Man United đối mặt với một vấn đề còn lớn hơn: Champions League. Cũng tương tự như tuần lễ vừa qua ở giải ngoại hạng, Man United sẽ ở trong tình huống vừa có nhiều hi vọng mà lại cũng đầy nỗi sợ. Đối thủ của họ vốn không nhất thiết phải thắng họ vì đã vượt qua vòng bảng, nhưng đấy lại là Bayern Munich, đội đang cần “rửa mặt” sau trận thảm bại 1-5 tại Bundesliga cuối tuần. Không biết Man United may mắn hay là xui rủi nữa. Về lý thuyết, Bayern có thể “lỏng chân”, nhưng cũng là lý thuyết, họ sẽ trút tức giận tại Old Trafford.

Đã thế, có thắng Bayern Munich thì đội bóng của Ten Hag còn phải hi vọng trận còn lại giữa Copenhaghen và Galatasaray kết thúc với tỷ số hòa. Tự thân Man United không quyết định được gì cả, nên mới nói là hi vọng đi kèm nỗi sợ, vì vậy. Nó cũng giống như việc Man United đã dẫn trước Galatasaray hai lần trên sân nhà và Copenhagen trên sân khách để rồi thua cả hai lần; rằng họ đã ghi ba bàn trong mỗi trận hòa trên sân khách và chỉ giành được 1 điểm. Chỉ Antwerp, đội chưa có điểm nào ở Champions League mùa này, mới để thủng lưới nhiều bàn thắng ở Champions League hơn 14 bàn của Man United.

Sẽ như thế nào với Man United trong trận đấu với Bayern? Không ai biết. Nhưng với đội khách thì khá rõ ràng, HLV Tuchel nói: “Khi khoác áo Bayern, chúng tôi cư xử như những nhà vô địch, nếu không chúng tôi không thể trở thành nhà vô địch”. Nghĩa là không thể hi vọng Bayern sẽ lơi chân. Còn Man United, họ có chút hi vọng thúc đẩy, quyết tâm hơn. Nhưng bao nhiêu lần rồi, cứ mỗi khi nhiều hi vọng nhất là họ lại gây thất vọng.

Man United chỉ thắng một trận ở bảng A, số trận thắng ít nhất sau 5 trận ở bất kỳ chiến dịch Champions League ngoài các mùa giải 1994-95 và 2005-06. Man United hiện đã để thủng lưới từ ba bàn trở lên trong năm trận sân nhà khác nhau trên mọi đấu trường mùa này, lần gần đây nhất xảy ra điều này thường xuyên hơn là vào mùa giải 1962-63 (6 trận).

HLV Ten Hag chắc chắn sẽ đưa Rasmus Højlund trở lại tuyến đầu sau khi tung Anthony Martial vào sân trong trận gặp Bournemouth mà chẳng làm ăn được gì. Tiền đạo Đan Mạch vẫn chưa ghi bàn trong 12 lần ra sân ở Premier League nhưng có 5 bàn ở Champions League cho Quỷ đỏ. Nếu Højlund có thể ghi bàn thứ 6 vào lưới Bayern, đó sẽ là thành tích tốt nhất mà một cầu thủ ghi được trong chiến dịch Champions League đầu tiên của họ cho Man United kể từ khi Ruud van Nistelrooy ghi 10 bàn vào mùa giải 2001-02.

Lịch sử không đứng về phía Man United khi họ cố gắng duy trì hy vọng dự Champions League. Họ chỉ thắng 2 trong 12 trận trước đó gặp Bayern ở giải đấu này (5 hòa, 5 thua), thắng trận chung kết năm 1999 và một trận đấu loại trực tiếp trên sân nhà mùa 2009-10. Tuy nhiên, Bayern chỉ thắng 1 trong năm trận sân khách ở Champions League trước Man United (3 hòa, 1 thua). Bayern cũng bất bại trong 19 trận sân khách gần nhất ở vòng bảng (17 thắng, 2 hòa) và đã thắng 8 trận liên tiếp gần nhất trên sân khách, cả hai đều là kỷ lục của bất kỳ đội nào trong lịch sử Champions League.

Một chiến thắng sẽ đảm bảo cho Man United ít nhất tấm vé dự Europa League và chờ hi vọng từ trận đấu kia. Nhưng một thất bại sẽ khiến họ xếp cuối bảng A. Chỉ có ba trường hợp trước đó một câu lạc bộ Premier League xếp cuối bảng Champions League – Blackburn Rovers vào năm 1995-96, Man City vào năm 2012-13 và chính Man United vào năm 2005-06.

HỒ VIỆT