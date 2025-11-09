Hugo Ekitike: từ bài học 'Tam tấu PSG' thành tiền đạo hàng đầu Liverpool

Tiền đạo người Pháp, Hugo Ekitike, đang trải qua một hành trình đầy thú vị tại Liverpool. Dù phải cạnh tranh vị trí với bản hợp đồng kỷ lục Isak, Ekitike mang theo một "gia tài" kiến thức vô giá: những bài học rút ra từ việc ở bên cạnh các siêu sao PSG. Trước trận đấu quan trọng của Liverpool với Man City, Ekitike đang là niềm hy vọng dẫn dắt hàng công khi Isak không thể ra sân. Đây là cơ hội để tiền đạo 23 tuổi chứng minh kinh nghiệm từ giới tinh hoa .

“Ngôi trường ưu tú” của bóng đá thế giới

Đối với một cầu thủ mới chỉ được cho mượn tại Vejle Boldklub (Đan Mạch) vào năm 2021, việc được sát cánh cùng những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới là một sự thăng tiến chóng mặt. Ekitike đã chia sẻ phòng thay đồ với Mbappé, Messi, Neymar, Dembele, Mohamed Salah và Alexander Isak.

Thời gian ở PSG, dù bị hạn chế cơ hội ra sân, đã trở thành một "trường học ưu tú" tuyệt vời cho Ekitike. Anh tiết lộ rằng mình đã “thực sự xem họ rất nhiều” và vẫn tiếp tục xem họ thi đấu: “Tôi cố gắng lấy những điều từ những cầu thủ mà tôi yêu thích. Tôi thích xem và cố gắng thêm vào lối chơi của mình để trở nên hoàn thiện hơn”.

Ekitike đã chắt lọc những kỹ năng cốt lõi từ mỗi ngôi sao:

Lionel Messi (Tầm nhìn): Ekitike học được cách cải thiện tầm nhìn, cố gắng “nhìn mọi thứ sớm hơn, trước cả khi nhận bóng.”

Neymar (Kỹ năng và Kiểm soát bóng): Từ ngôi sao người Brazil, Ekitike học hỏi các mẹo, kỹ năng, và khả năng kiểm soát bóng cá nhân.

Kylian Mbappé (Chạy chỗ không bóng): Ekitike đặc biệt chú trọng đến các pha chạy chỗ tuyệt vời khi không có bóng của Mbappé.

Mối quan hệ với Mbappé rất tốt; ngôi sao đội tuyển Pháp đóng vai trò như một "người anh lớn", luôn động viên và cho lời khuyên trong giai đoạn khó khăn ở PSG khi Ekitike bị loại khỏi đội hình Champions League. “Anh ấy thấy tôi ở một vị trí tồi tệ tại PSG, vì vậy anh ấy rất vui cho tôi khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp,” Ekitike chia sẻ.

Học hỏi từ đối thủ lớn nhất: Erling Haaland

Vào Chủ nhật này, Ekitike sẽ được chia sẻ sân đấu với một tiền đạo đẳng cấp khác: Erling Haaland. Dù Ekitike có khởi đầu tốt tại Anfield với sáu bàn thắng cho Liverpool, con số đó vẫn còn cách rất xa 18 bàn của Haaland chỉ tính riêng cho Man City (27 bàn cho cả CLB và ĐTQG).

Sự khác biệt về hiệu suất này không khiến Ekitike nản lòng mà ngược lại, thúc đẩy anh học hỏi.



“Anh ấy nằm trong danh sách những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong vài năm nay, và chắc chắn là người tôi đang theo dõi,” Ekitike nói. “Tôi nghĩ nếu tôi có thể thêm một chút vào lối chơi của mình, nó sẽ là từ lối chơi của anh ấy. Anh ấy có khả năng làm được mọi thứ mà không cần chạm bóng nhiều trong trận đấu, và điều đó thực sự ấn tượng.”

Sự ngưỡng mộ này thể hiện tính khiêm tốn và tinh thần không ngừng học hỏi của Ekitike, bất kể anh phải đối mặt với đối thủ lớn nhất của CLB. Sự khiêm tốn là một phẩm chất thiết yếu của Ekitike. Anh cảm thấy vinh dự khi huyền thoại Thierry Henry gọi anh là bản hợp đồng của mùa hè tại Premier League, nhưng anh nhanh chóng đưa ra lời đính chính hài hước: "Không, không, không, anh ấy đã không chọn tôi vào đội U-21 Pháp".

Ekitike không để những lời ca ngợi làm mình mất phương hướng. “Henry là một thần tượng đối với chúng tôi, những cầu thủ Pháp,” anh nói, “nhưng tôi không muốn trở thành một bản hợp đồng thú vị. Tôi muốn trở thành một cầu thủ giỏi, người đã có một mùa giải tuyệt vời.”

Con đường lên đỉnh cao của Ekitike cũng không hề bằng phẳng, từ việc bị cho mượn ở Đan Mạch, đến việc bị loại khỏi đội hình Champions League của PSG hai năm trước, rồi hồi sinh ở Eintracht Frankfurt trước khi chuyển đến Liverpool với giá 69 triệu bảng. Giờ đây, anh không chỉ có mặt trong đội hình Champions League mà còn cùng Liverpool đánh bại Mbappé và Real Madrid—một sự thăng tiến đáng kinh ngạc.

Arne Slot: người thầy khắt khe nhưng cần thiết

Ekitike cũng đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ HLV Arne Slot, dù đó là sự hỗ trợ dưới hình thức khắt khe. “Tôi sẽ nói rằng ông ấy luôn ở sau lưng tôi, nhưng đó không phải là điều xấu,” Ekitike cười. “Nó là điều tốt bởi vì tôi nghĩ nếu một huấn luyện viên không thích bạn, ông ấy sẽ không nói chuyện với bạn hoặc không cố gắng khai thác những gì tốt nhất từ bạn.”

Ekitike thừa nhận rằng đôi khi sự đòi hỏi của Slot có thể gây khó chịu và muốn than phiền. "Là một cầu thủ, đôi khi bạn bực bội, điều đó thật khó chịu. Nhưng tôi biết ông ấy muốn những điều tốt nhất cho tôi và muốn những điều tốt nhất cho đội.” Lời khuyên thiết thực và hài hước nhất của Slot? Ekitike mỉm cười nhớ lại thẻ đỏ anh nhận vì cởi áo ăn mừng: “Rõ ràng là, hãy giữ áo trên người.”

Hiện tại, Ekitike và Isak mới chỉ đá cùng nhau tổng cộng khoảng một giờ đồng hồ trên sân. Nhưng Ekitike không hề lo lắng về cuộc cạnh tranh này. “Tôi nghĩ tôi có thể chơi với bất kỳ cầu thủ nào và chúng tôi chắc chắn có thể chơi cùng nhau,” anh khẳng định, bỏ qua khả năng xung đột mà giới truyền thông gán cho. Với việc Isak đang sắp hồi phục hoàn toàn, quyết định cuối cùng giờ đây nằm trong tay Arne Slot.

Hugo Ekitike đang bước vào giai đoạn then chốt. Sự kết hợp giữa tài năng bẩm sinh, kinh nghiệm quý báu từ giới siêu sao, và sự hướng dẫn nghiêm khắc từ HLV Slot đang định hình anh trở thành tiền đạo mà Liverpool mong muốn. Cuộc đối đầu sắp tới với Haaland sẽ là một minh chứng nữa cho thấy tiền đạo người Pháp này không bao giờ ngừng tìm kiếm những bài học để hoàn thiện bản thân.

HỒ VIỆT