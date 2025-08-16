Hugo Ekitiké – Ngọn lửa mới của Anfield, và điểm yếu cũ phòng ngự

Đêm Anfield rực rỡ cảm xúc, nơi Hugo Ekitiké trở thành người hùng mới của The Kop trong chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước Bournemouth, nhưng cũng phơi bày những lỗ hổng chết người nơi hàng thủ Liverpool. Trận đấu không chỉ là một màn trình diễn bóng đá đỉnh cao mà còn bị phủ bóng bởi cáo buộc phân biệt chủng tộc, khiến câu chuyện thêm phần phức tạp.

Ekitiké – Người hùng tức thời của The Kop

Chỉ vài tuần sau khi chuyển đến từ Eintracht Frankfurt với giá 70 triệu bảng, Hugo Ekitiké đã chứng minh giá trị bằng màn trình diễn cá nhân xuất sắc. Anh mở tỷ số với pha dứt điểm bình tĩnh ở hiệp một, kiến tạo cho Cody Gakpo và suýt có cú hat-trick nếu không bỏ lỡ hai cơ hội đánh đầu. Phong thái điềm tĩnh, lối chơi liên kết thông minh của Ekitiké là điểm sáng, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn của Darwin Nunez – người từng được gọi là “Thuyền trưởng hỗn loạn”. Ekitiké trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Liverpool ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt Premier League, sau … chính Nunez vào tháng 8-2022. Cử chỉ tạo số “20” để tri ân Diogo Jota sau khi ghi bàn là khoảnh khắc chạm đến trái tim người hâm mộ.

Tuy nhiên, tương lai của Ekitiké không hẳn đã chắc chắn. Liverpool vẫn đang nhắm đến Alexander Isak của Newcastle với mức giá 150 triệu bảng, đặt ra bài toán khó cho HLV Arne Slot. Liệu Ekitiké và Isak có thể chơi cùng nhau khi Slot hiếm khi sử dụng cặp tiền đạo? Đây là câu hỏi khiến người hâm mộ tò mò, nhưng hiện tại, Ekitiké đang là ngôi sao sáng nhất trong dàn tân binh trị giá 300 triệu bảng của Liverpool.

Hàng thủ – Gót chân Achilles của nhà đương kim vô địch

Bên cạnh ánh hào quang của Ekitiké, hàng thủ Liverpool lại là nỗi lo lớn. Sự vắng mặt của Ryan Gravenberch vì án treo giò để lại khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa, trong khi cặp hậu vệ cánh mới Jeremie Frimpong và Milos Kerkez thường xuyên dâng cao, để lộ khoảng trống chết người. Bournemouth đã khai thác triệt để điểm yếu này, đặc biệt với bàn gỡ hòa 2-2 của Antoine Semenyo. Pha solo 50 mét của Semenyo, vượt qua Virgil van Dijk và Ibrahima Konate như chỗ không người, là minh chứng rõ ràng cho sự mong manh của hàng thủ Liverpool.

Milos Kerkez, tân binh 21 tuổi người Hungary, đặc biệt gây thất vọng khi liên tục bị đối phương khai thác. Anh lúng túng trước Semenyo – đồng đội cũ tại Bournemouth – và may mắn không bị truất quyền thi đấu sau những pha vào bóng thiếu kiểm soát. Andy Robertson, người vào thay Kerkez, cũng không khá hơn, để Bournemouth ghi bàn từ một tình huống tương tự. Hệ thống pressing man-to-man mới của Slot dường như đang khiến Liverpool dễ tổn thương trước những pha tấn công trực diện.

Cảm xúc và tranh cãi

Trận đấu không chỉ là câu chuyện bóng đá mà còn đong đầy cảm xúc. Anfield tưởng nhớ Diogo Jota – tiền đạo xấu số qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tháng Bảy – bằng những biểu ngữ cảm động và phút mặc niệm đầy ý nghĩa. Hình ảnh Mohamed Salah lau nước mắt sau trận đấu, khi CĐV hát bài ca dành cho Jota, là khoảnh khắc lay động lòng người, nhắc nhở rằng mùa giải này sẽ luôn mang theo nỗi đau mất mát.

Tuy nhiên, đêm Anfield cũng bị vấy bẩn bởi cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Antoine Semenyo. Tiền đạo Bournemouth đã báo cáo vụ việc với trọng tài Anthony Taylor, khiến trận đấu tạm dừng. Dù vậy, Semenyo đáp trả bằng màn trình diễn xuất sắc, suýt giúp Bournemouth giành điểm. Vụ việc là lời nhắc nhở đáng buồn rằng bóng đá vẫn chưa thoát khỏi vấn nạn phân biệt chủng tộc.

Arne Slot và bài toán cân bằng

Chiến thắng 4-2, với các bàn thắng muộn của Federico Chiesa và Mohamed Salah, là khởi đầu tích cực cho Liverpool, nhưng cũng là lời cảnh báo. Việc đưa vào bốn tân binh ra sân ngay từ đầu – Ekitiké, Florian Wirtz, Frimpong và Kerkez – là canh bạc lớn của Slot. Liverpool mùa trước dưới thời Jurgen Klopp là cỗ máy kiểm soát, nhưng trận đấu này lại mang hơi hướng hỗn loạn, gợi nhớ những ngày tháng đỉnh cao nhưng đầy rủi ro dưới triều đại Klopp.

Slot cần tìm sự cân bằng giữa dàn cầu thủ vô địch mùa trước và các tân binh đắt giá. Sự trở lại của Gravenberch có thể giúp tuyến giữa vững chắc hơn, nhưng Dominik Szoboszlai dường như chưa phù hợp với vai trò tiền vệ lùi sâu. Trong khi đó, Salah đang dần tìm lại sự kết nối với Ekitiké và Frimpong, hứa hẹn một mũi tấn công đáng gờm.

Liverpool của Arne Slot vẫn còn nhiều việc phải làm để vá những lỗ hổng nơi hàng thủ và thích nghi với hệ thống mới. Chiến thắng trước Bournemouth là bước khởi đầu, nhưng con đường bảo vệ ngôi vương Premier League sẽ không hề dễ dàng. Đêm Anfield đã mang đến mọi cung bậc cảm xúc – từ niềm vui, nỗi buồn, đến sự phẫn nộ – nhưng trên hết, đó là minh chứng rằng bóng đá, và cuộc sống, vẫn luôn tiếp diễn.

HỒ VIỆT