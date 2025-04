Huế và Đồng Nai quyết đấu trụ hạng

Huế (áo trắng) và Đồng Nai đang so kè ở khu vực cuối bảng. Ảnh: VPF

Bên cạnh sự quan tâm của người hâm mộ dành cho các đội bóng đang cạnh tranh vé chính thức lên chơi tại V-League cùng suất đá play-off thăng hạng mùa tới, tâm điểm của vòng 14 giải hạng Nhất còn đổ dồn về sân Tự do, nơi Huế sẽ tiếp đón Đồng Nai trong trận đấu được xem là chung kết ngược. Ở thời điểm hiện tại, đại diện miền Đông Nam bộ đang là đội gặp bất lợi lớn nhất cho cuộc chiến trụ hạng bởi thành tích thật sự kém cỏi.

Sau 12 trận đã đấu, đoàn quân HLV Bùi Hữu Thái Sơn đang thi đấu bết bát khi đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 6 điểm. Điều đáng thất vọng hơn nữa là Đồng Nai vẫn chưa biết đến chiến thắng khi hòa 6, thua 6 trận và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Rõ ràng, hàng công đang thực sự là vấn đề lớn với đội bóng vừa mới thăng hạng ở mùa giải năm nay.

Lực lượng mỏng, yếu khiến họ đang loay hoay và chưa tìm được lối thoát. Ở vòng gần nhất, dù thi đấu trên sân nhà nhưng đại diện miền Đông Nam Bộ vẫn thất bại bẽ bàng 0-1 trước Khánh Hòa.

Dù đối mặt với Đồng Nai thiếu sức sống nhưng vào thời điểm hiện tại, tình hình của CLB Huế cũng không mấy sáng sủa. Đội bóng cố đô chỉ mới có 8 điểm, xếp áp chót bảng xếp hạng, vừa trải qua thất bại nặng nề 0-3 trước PVF. Sự ra đi của một số cái tên chất lượng, đáng kể nhất là chân sút Hồ Thanh Minh đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đoàn quân HLV Nguyễn Đức Dũng.

Huế sa sút nhanh ở mùa giải 2024-2025. Ảnh: VPF

So với các mùa giải trước khi Huế thường chơi ấn tượng ở giai đoạn đầu để có cho mình một vị trí tốt trước khi chững lại và kết thúc cuộc chơi với thứ hạng an toàn, đây được xem là giai đoạn thi đấu tệ nhất của đội chủ sân Tự Do trong nhiều năm qua. Bởi thế, ở thời điểm hiện tại, họ chắc chắn sẽ phải rất nỗ lực để thoát khỏi khủng hoảng. Tất nhiên, Đồng Nai cũng sẽ rất quyết tâm ở trận đấu tới nhưng rõ ràng, Huế đang có nhiều yếu tố để giành trọn 3 điểm.

Theo đó, Huế vẫn có kinh nghiệm dày dặn ở giải Hạng Nhất trong khi Đồng Nai vừa mới lên hạng. Đoàn quân HLV Nguyễn Đức Dũng hơn đối thủ 2 điểm và lại được thi đấu trên sân nhà. Ở lượt đi, đội bóng Cố Đô cũng giành 3 điểm trọn vẹn trong màn đọ sức với chiến thắng 3-1.

Xét về nhiều yếu tố, Đồng Nai đang gặp bất lợi lớn trong cuộc chiến trụ hạng. Tất nhiên, mùa giải vẫn còn đến 8 vòng và mọi diễn biến bất ngờ đều có thể xảy ra. Các CLB khác như Long An (11 điểm) hay Hòa Bình (9 điểm) cũng chưa chắc an toàn, sẽ phải rất nỗ lực trong giai đoạn còn lại.

HỮU DANH