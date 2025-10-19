Hơn 20 HLV nhận chứng chỉ pickleball châu Á APBA Level 1

Sau khoá đào tạo huấn luyện viên pickleball theo chuẩn châu Á APBA (từ ngày 16 đến 18-10 tại Khánh Hoà), hơn 20 học viên đã được cấp bằng huấn luyện viên Level 1.

Các học viên hoàn thành khoá học huấn luyện viên pickleball châu Á

Khoá đào tạo huấn luyện viên pickleball theo chuẩn châu Á -APBA Level 1 diễn ra từ ngày 16 đến 18-10 tại Khánh Hoà, thu hút 27 học viên tham dự. Các học viên được đào tạo theo giáo án chuẩn pickleball châu Á (APBA), học các kỹ năng chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao, hiểu rõ chiến lược huấn luyện, cũng như được huấn luyện các bài tập bổ trợ về thể lực... do chuyên gia từ Hiệp hội pickleball châu Á hướng dẫn, trước khi bước vào ngày thi chính thức để được cấp chứng nhận huấn luyện viên.

Các chuyên gia hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho học viên

Buổi thi được chuyên gia Janet Lye (Singapore), Giám đốc đào tạo Hiệp hội Pickleball châu Á cùng huấn luyện viên của APBA - Dương Cao trực tiếp giám sát và chấm điểm. Kết quả khóa học đạt tỷ lệ cấp bằng 92%, thể hiện rõ chất lượng đào tạo và sự nghiêm túc trong quá trình học tập.

Sau khóa học, những học viên đạt chuẩn được nhận chứng chỉ huấn luyện viên APBA Level 1, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển phong trào pickleball tại Việt Nam.

Học viên được đào tạo theo giáo án chuẩn pickleball châu Á APBA

Huấn luyện viên Dương Cao chia sẻ: “Nhiều khóa đào tạo tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức trên toàn quốc trong thời gian tới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần và giá trị của pickleball đến cộng đồng yêu thể thao Việt Nam.”

DŨNG PHƯƠNG