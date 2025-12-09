Hơn 100 giám sát, trọng tài tham dự lớp tập huấn các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2026

Chiều 9-12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ khai mạc lớp tập huấn giám sát và trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2026 đã được tổ chức trang trọng. Tham dự có 53 giám sát cùng 63 trọng tài, giám sát trọng tài.

Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày, từ 9 đến 14-12.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF), đại diện phòng Tổ chức Thi đấu, phòng Điều hành Trọng tài, đại diện thành viên Ban Trọng tài cùng các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và lực lượng trọng tài, trợ lý trọng tài. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú gửi lời chào mừng đến toàn thể các giám sát, trọng tài tham dự khóa tập huấn, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực và kết quả tích cực của hệ thống bóng đá ngoài chuyên nghiệp trong năm 2025.

Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú cho biết: “Bước vào năm 2026, bóng đá Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các kế hoạch cho mùa giải mới đã được triển khai, trong đó lớp tập huấn giám sát và trọng tài là hoạt động mở đầu có ý nghĩa then chốt”.

Các Giám sát trọng tài chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 7-12 đến 11-12. Năm nay, lớp học có sự tham dự của 38 giám sát trận đấu, 15 giám sát trọng tài, 28 trọng tài và 35 trợ lý trọng tài. Trong khi lực lượng trọng tài đã bắt đầu tập huấn từ ngày 7-12, thì 9-12 là ngày làm việc đầu tiên của các giám sát trận đấu.

Trong 5 ngày tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật và hệ thống hóa luật thi đấu; thảo luận, rút kinh nghiệm từ mùa giải 2025; trao đổi chuyên môn thông qua các tình huống thực tế; đồng thời nắm bắt kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia và những điều chỉnh trong quy chế, điều lệ giải đấu năm 2026. Một nội dung quan trọng của đợt tập huấn, hoạt động kiểm tra thể lực các trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ được tiến hành vào sáng 11-12 tới.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng Giám sát trọng tài...

... cùng lực lượng trọng tài tham gia lớp học.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, các giám sát và trọng tài đạt yêu cầu sẽ được phân công làm nhiệm vụ tại các giải ngoài chuyên nghiệp năm 2026. Giải đấu đầu tiên trong hệ thống, vòng loại U19 quốc gia 2025-2026, sẽ khởi tranh vào ngày 14-12 tới tại các địa phương đăng cai.

CAO TƯỜNG