Hơn 100 đội tranh tài tại Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025

Hơn 100 đội thi với gần 1.500 vận động viên đang sôi nổi bước vào hành trình tranh tài tại Giải Vô địch Kéo co Thanh niên tranh cúp Rockstar 2025, khởi động tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội).

Giải đấu được xem là sân chơi phong trào quy mô lớn nhất trong năm dành cho sinh viên, công nhân và thanh niên lao động những lực lượng trẻ trung, năng động, giàu nhiệt huyết. Với thông điệp “Nối sức trẻ - Bền ý chí”, sự kiện không chỉ tôn vinh sức mạnh thể chất mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, kiên trì và gắn bó cộng đồng.

Ngay sau lễ khai mạc ngày 15-10, các đội đã bước vào vòng loại đầu tiên tại Hà Nội trong không khí náo nhiệt, cổ vũ cuồng nhiệt. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, thể hiện rõ tinh thần đồng đội, chiến thuật và ý chí bền bỉ những giá trị làm nên sức hấp dẫn của môn thể thao dân gian quen thuộc này.

Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025 gồm 8 chặng

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh: “Mỗi cú kéo là biểu tượng của ý chí và tinh thần tập thể, những giá trị không bao giờ cũ của tuổi trẻ Việt Nam”.

Giải diễn ra từ 14-10 đến 5-12, gồm 8 chặng thi đấu trong đó có 7 vòng loại khu vực và 1 vòng chung kết toàn quốc. Các điểm thi đấu trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên đến Thái Nguyên, dự kiến thu hút khoảng 20.000 khán giả.

Bên cạnh những trận tranh tài, chương trình còn mang đến chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm và minigame, tạo không khí trẻ trung, hiện đại. Tổng giá trị giải thưởng và quà tặng mùa giải lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Giải đấu do Giải đấu do SportPro (thương hiệu phát triển thể thao cộng đồng của VietFootball) cùng Trình duyệt Cốc Cốc và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đồng tổ chức được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng thể thao phong trào của thanh niên Việt Nam, lan tỏa tinh thần “mạnh mẽ - bền bỉ -đoàn kết” của thế hệ mới.

