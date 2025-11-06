Hôm nay 6-11, họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Hành trình kết nối vinh quang

Sáng nay 6-11, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 họp báo công bố khởi động mùa bầu chọn mới - mùa thứ 30. Đây là giải thưởng danh giá nhất tôn vinh các cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam do Báo SGGP khởi xướng và duy trì tổ chức từ năm 1995 đến nay.

Dấu ấn 2025

Bức tranh bóng đá Việt Nam năm 2025 khá đa dạng và nhiều điểm nhấn quan trọng. Sự sôi động này là chất liệu phong phú cho cuộc bầu chọn năm nay. Với bóng đá nam, sau chiến tích vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 trước Tết Nguyên đán, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì phong độ ổn định tại vòng loại Asian Cup 2027 và còn nguyên cơ hội giành vé dự vòng chung kết.

Trong khi đó, đội U23 Việt Nam liên tiếp ghi dấu ấn tại các đấu trường khu vực và châu lục, tiêu biểu là bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á và giành suất tham dự U23 Asian Cup 2026. Tháng 12 tới, các chàng trai trẻ sẽ tiếp tục hành trình chinh phục HCV SEA Games 33.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với Thái Lan ở ASEAN Cup 2024. Ảnh: MINH HOÀNG

Với bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành quyền dự vòng chung kết châu Á 2026, mở đầu cho hành trình hướng tới World Cup lần thứ hai trong lịch sử; tiếp tục chinh phục chiếc HCV lần thứ 6 liên tiếp tại SEA Games 33. Tương tự bóng đá nữ, đội tuyển futsal cũng đã có mặt ở vòng chung kết futsal châu Á 2026 để tranh tấm vé chính thức dự Futsal World Cup 2026.

Ở cấp độ CLB, người hâm mộ tin tưởng hơn khi chứng kiến sự phát triển theo hướng chuyên nghiệp của các sân chơi V-League, hạng nhất, Cúp quốc gia... Những thành tựu đó là chất xúc tác quan trọng, khiến mùa bầu chọn Quả bóng vàng 2025 thêm sôi động, hấp dẫn.

Các hạng mục Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 1- Quả bóng vàng, bạc, đồng nam 2- Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ 3- Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal 4- Cầu thủ trẻ nam xuất sắc 5- Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc 6- Cầu thủ nước ngoài xuất sắc 7- Cầu thủ được khán giả yêu thích nhất 8- Giải cống hiến. Danh sách đề cử các hạng mục Danh sách đề cử các hạng mục của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do các chuyên gia bóng đá, HLV, nhà báo thể thao trên cả nước phối hợp cùng Ban tổ chức thực hiện. HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG NAM - Trương Tiến Anh (sinh năm 1999) - CLB Thể Công Viettel - Nguyễn Đình Bắc (2004) - CLB Công an Hà Nội - Nguyễn Thành Chung (1997) - CLB Hà Nội - Bùi Tiến Dũng (1995) - Thể Công Viettel - Nguyễn Hoàng Đức (1998) - CLB Ninh Bình - Nguyễn Filip (1992) - CLB Công an Hà Nội - Nguyễn Quang Hải (1997) - CLB Công an Hà Nội - Phạm Tuấn Hải (1998) - CLB Hà Nội - Triệu Việt Hưng (1997) - CLB Hải Phòng - Khuất Văn Khang (2003) - CLB Thể Công Viettel - Trần Trung Kiên (2003) - CLB HAGL - Đặng Văn Lâm (1993) - CLB Ninh Bình - Nguyễn Tiến Linh (1997) - CLB Becamex TPHCM/Công an TPHCM - Nguyễn Hai Long (2000) - CLB Hà Nội - Trần Nguyên Mạnh (1991) - CLB Thép Xanh Nam Định - Nguyễn Hiểu Minh (2004) - CLB PVF-CAND - Nguyễn Thanh Nhàn (2003) - CLB PVF-CAND - Vũ Văn Thanh (1996) - CLB Công an Hà Nội - Lâm Ti Phông (1996) - CLB Thép Xanh Nam Định - Nguyễn Đình Triệu (1991) - CLB Hải Phòng - Nguyễn Văn Vĩ (1998) - CLB Thép Xanh Nam Định - Cao Pendant Quang Vinh (1997) - CLB Công an Hà Nội - Đỗ Duy Mạnh (1996) - CLB Hà Nội HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG NỮ - Khổng Thị Hằng (1993) - CLB Than Khoáng sản Việt Nam - Nguyễn Thị Trúc Hương (2000) - CLB Than Khoáng sản Việt Nam - Chương Thị Kiều (1995) - CLB TPHCM - Hoàng Thị Loan (1995) - CLB Hà Nội - Nguyễn Thị Thanh Nhã (2001) - CLB Hà Nội - Huỳnh Như (1991) - CLB TPHCM - Ngân Thị Vạn Sự (2001) - CLB Hà Nội - Trần Thị Thu Thảo (1993) - CLB TPHCM - Trần Thị Kim Thanh (1993) - CLB Thái Nguyên T&T - Nguyễn Thị Bích Thùy (1994) - CLB Thái Nguyên T&T - Trần Thị Thùy Trang (1988) - CLB TPHCM - Nguyễn Thị Vạn (1997) - CLB Than Khoáng sản Việt Nam - Phạm Hải Yến (1994) - CLB Hà Nội HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG FUTSAL - Vũ Ngọc Ánh (2004) - Thái Sơn Bắc - Nguyễn Mạnh Dũng (1997) - Thái Sơn Nam TPHCM - Nguyễn Đa Hải (2005) - Thái Sơn Bắc - Nhan Gia Hưng (2002) - Thái Sơn Nam TPHCM - Trần Quang Nguyên (2006) - Thái Sơn Bắc - Châu Đoàn Phát (1999) - Thái Sơn Nam TPHCM - Nguyễn Thịnh Phát (1997) - Thái Sơn Nam TPHCM - Từ Minh Quang (1998) - Thái Sơn Bắc - Phạm Văn Tú (1997) - Thái Sơn Bắc - Đinh Công Viên (2002) - Thái Sơn Nam TPHCM HẠNG MỤC CẦU THỦ NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC - Leonardo Artur (Brazil, 1995) - CLB Công an Hà Nội - Caio Cesar (Brazil, 1995) - CLB Thép Xanh Nam Định - Patrik Lê Giang (Slovakia/Việt Nam, 1992) - CLB Công an TPHCM (CLB TPHCM trước đó) - Pedro Henrique (Brazil, 1997) - CLB Thể Công Viettel - Goncalves Silva Lucas Vinicisus (tức Lucao, Brazil; 1991) - CLB Hải Phòng/Thể Công Viettel - Adou Minh (Pháp/Việt Nam, 1997) - CLB Hà Tĩnh/Công an Hà Nội - Lucas Ribamar (Brazil, 1997) - CLB Thanh Hóa - Alan Sebastiao (Brazil, 1998) - CLB Công an Hà Nội HẠNG MỤC CẦU THỦ TRẺ NAM (U21) XUẤT SẮC - Nguyễn Đình Bắc (2004) - CLB CAHN - Cao Văn Bình (2005) - CLB SLNA - Nguyễn Hiểu Minh (2004) - CLB PVF-CAND - Nguyễn Ngọc Mỹ (2004) - CLB Thanh Hóa - Nguyễn Lê Phát (2007) - CLB PVF/Ninh Bình - Nguyễn Công Phương (2006) - CLB Thể Công Viettel - Lê Văn Thuận (2006) - CLB Thanh Hóa HẠNG MỤC CẦU THỦ TRẺ NỮ (U21) XUẤT SẮC - Nguyễn Thị Minh Ánh (2009) - CLB Phong Phú Hà Nam - Ngọc Minh Chuyên (2004) - Thái Nguyên T&T - Ngân Thị Thanh Hiếu (2007) - CLB Phong Phú Hà Nam - Trần Nhật Lan (2004) - CLB Than Khoáng sản Việt Nam - Tạ Thị Hồng Minh (2008) - CLB Phong Phú Hà Nam - Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (2008) - CLB Thái Nguyên T&T - Lê Thị Thu (2007) - CLB Phong Phú Hà Nam - Lưu Hoàng Vân (2006) - CLB Phong Phú Hà Nam - Lê Hồng Yêu (2007) - CLB Phong Phú Hà Nam BAN TỔ CHỨC

30 năm của những mùa vàng

Tháng 12 năm 1995, tấm huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 17 được đánh giá là thời khắc lịch sử, thay đổi hoàn toàn diện mạo của một nền bóng đá. Cũng từ khoảnh khắc tự hào đó, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được Báo SGGP khởi xướng và tổ chức đều đặn suốt 30 năm, như một hành trình song hành cùng sự trưởng thành của nền bóng đá nước nhà. Danh hiệu cao quý này đã trở thành ngọn hải đăng để mỗi cầu thủ hướng tới, là động lực để họ nỗ lực, cống hiến và vượt qua giới hạn bản thân.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - 30 năm tự hào

Từ năm 2025, Giải thưởng Quả bóng vàng trở thành cầu nối giữa các cầu thủ tài năng với chương trình ý nghĩa “Áo ấm đến trường” cũng do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức. Các ngôi sao thể thao sẽ cùng chung tay với Ban Tổ chức để mang những chiếc áo ấm và cả niềm hy vọng đến với trẻ em nghèo vùng sâu, vùng cao, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm với xã hội.

Đồng hành với Giải thưởng là đơn vị tài trợ chính: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam, Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Sơn Bắc và các đơn vị đồng tài trợ: Tập đoàn Vingroup; Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank); Tập đoàn Sungroup; Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO); Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam; Công ty Cổ phần Bất động sản SEA Holdings; Tập đoàn BECAMEX Group; Công ty TNHH Thiên Tân; Công ty Thép thông minh toàn cầu - GB Steel; Công ty TNHH Ocany Việt Nam; Công ty Cổ phần xây dựng Bông Sen Vàng (Golden Lotus); Công ty Dược Quang Thịnh - Nhãn hàng LIGPRO; Công ty MASU Việt Nam; Tập đoàn Trung Nguyên; Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thể thao Hoàng Phong - Nhãn hàng WIKA; Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) - đơn vị vận chuyển chính thức.

YẾN PHƯƠNG