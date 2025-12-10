Hôm nay 10-12, mở cổng bình chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất”

Sau 8 năm gián đoạn, “Cầu thủ được yêu thích nhất” trở lại hệ thống hạng mục trao thưởng Giải thưởng Quả Bóng vàng Việt Nam - Giải thưởng danh giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995.

Quả Bóng vàng Việt Nam từ lâu được xem là “thước đo” chuyên môn của bóng đá Việt Nam, với hệ thống bình chọn dựa trên ý kiến của các nhà chuyên môn, huấn luyện viên và giới truyền thông. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ có thành tích, mà còn là câu chuyện cảm xúc, là sợi dây gắn kết bền chặt giữa cầu thủ và khán giả. Cuộc bình chọn cũng chính là nhịp cầu kết nối Quả bóng vàng Việt Nam với đông đảo người hâm mộ, nơi khán giả được trực tiếp gửi gắm tình cảm, sự ủng hộ và tiếng nói của mình tới các cầu thủ.

Cuộc bình chọn năm nay do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, triển khai theo hình thức bình chọn trực tuyến trên ứng dụng MoMo. Trên ứng dụng này, người hâm mộ trên cả nước có thể dễ dàng quét mã QR để truy cập trang bình chọn chính thức. Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 10 đến 23-12-2025 – thời điểm các đội tuyển quốc gia tranh tài tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Công Phượng tại buổi lễ nhận giải Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2017

Đối tượng bình chọn được mở rộng gồm các cầu thủ nam, nữ đang thi đấu tại các câu lạc bộ V-League, giải hạng Nhất và futsal. Cách tiếp cận này không chỉ giúp tăng tính đại diện cho các hệ thống thi đấu, mà còn tạo cơ hội để những gương mặt giàu cống hiến nhưng ít xuất hiện ở các bảng xếp hạng chuyên môn vẫn có thể được người hâm mộ ghi nhận, tôn vinh bằng tình cảm thực chất.

Việc đưa hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất” trở lại trong năm 2025 cũng mang ý nghĩa kế thừa và tiếp nối một dấu ấn từng tạo được tiếng vang lớn trong lịch sử Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Năm 2017, danh hiệu “Cầu thủ được yêu thích nhất” lần đầu tiên được tổ chức và nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Người chiến thắng khi đó là Nguyễn Công Phượng – biểu tượng của thế hệ cầu thủ trẻ giàu cảm xúc, gắn liền với hình ảnh cống hiến hết mình trên sân cỏ. Thành công của cuộc bình chọn năm ấy cho thấy sức hút mạnh mẽ của một hạng mục lấy cảm xúc người hâm mộ làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò không thể thay thế của công chúng trong đời sống bóng đá.

Không dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh, cuộc bình chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất” 2025 còn là một hoạt động truyền thông tương tác quy mô lớn, thể hiện xu hướng kết hợp giữa thể thao – công nghệ – nền tảng số. Sự đồng hành của Ví điện tử MoMo cho thấy nỗ lực đổi mới cách tiếp cận công chúng, hướng đến môi trường số hóa, nơi người hâm mộ không còn đứng ngoài cuộc mà trở thành một phần trực tiếp của giải thưởng.

Ở một góc nhìn rộng hơn, sự trở lại của hạng mục này cũng là minh chứng cho tinh thần cầu thị của Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, khi lắng nghe nguyện vọng của công chúng, tiếp tục làm giàu thêm các giá trị văn hóa – xã hội xoay quanh bóng đá. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, những lá phiếu từ khán giả không chỉ mang ý nghĩa bình chọn, mà còn là nguồn động viên lớn lao đối với các cầu thủ trên hành trình khẳng định mình.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: Từ ngày 9 đến 23-12-2025 · Đơn vị tổ chức: Báo Sài Gòn Giải Phóng · Đơn vị phối hợp: VNARental.vn và MoMo

�CÁCH THỨC THAM GIA Người chơi mở ứng dụng MoMo, quét mã QR do Ban Tổ Chức (BTC) cung cấp để truy cập trang bình chọn chính thức trên ứng dụng MoMo. Người chơi thực hiện đầy đủ 03 (ba) trường thông tin bắt buộc: 1. Câu lạc bộ: Chọn Câu lạc bộ mà cầu thủ đang thi đấu theo danh sách do BTC cung cấp (hiển thị dạng danh sách xổ xuống). 2. Tên cầu thủ yêu thích: Nhập họ và tên cầu thủ đúng với Câu lạc bộ đã chọn. 3. Nhập dự đoán số lượng người có lựa chọn giống bạn. Lưu ý: Phiếu bình chọn chỉ được ghi nhận hợp lệ khi người chơi điền đầy đủ và chính xác cả 03 trường thông tin.

�ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG GIẢI Người trúng giải phải đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1. Nhập đúng họ và tên cầu thủ và đúng Câu lạc bộ mà cầu thủ đang thi đấu theo danh sách do BTC công bố. 2. Có kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất với số lượng người bình chọn thực tế. 3. Trường hợp có nhiều người cùng kết quả đúng hoặc gần đúng như nhau, BTC sẽ căn cứ thời gian gửi bình chọn hợp lệ sớm hơn để xác định người trúng giải. 4. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, có giá trị pháp lý cao nhất trong mọi tình huống phát sinh.

�CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Tổng cộng 23 giải thưởng, gồm: 01 Giải Nhất:� Trị giá 10.000.000 đồng. 01 Giải Nhì: �Trị giá 6.000.000 đồng. 01 Giải Ba: �Trị giá 3.000.000 đồng. 20 Giải Khuyến khích: �Trị giá 1.000.000 đồng/giải.

� HÌNH THỨC TRAO THƯỞNG

Giải thưởng được chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng của người trúng giải.

�QUY ĐỊNH CHUNG 1. 01 Người chơi được bình chọn nhiều lần, nhưng chỉ được tính 01 lượt bình chọn hợp lệ để trao thưởng. 2. BTC có quyền: - Từ chối trao thưởng đối với các trường hợp gian lận, can thiệp kỹ thuật, cung cấp thông tin sai sự thật. - Thu hồi giải thưởng nếu phát hiện sai phạm sau khi đã công bố kết quả. 3. BTC được quyền điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo công khai trên các kênh chính thức của chương trình. 4. Việc tham gia chương trình đồng nghĩa với việc người chơi đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ thể lệ.

