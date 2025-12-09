Đội tuyển nữ Việt Nam và quyền tự quyết

Để thua Philippines 0-1 ờ lượt trận thứ 2 vòng loại bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam còn quyền tự quyết ở cuộc so tài với Myanmar vào ngày 11-12 để tranh vé vào bán kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh vé vào bán kết với đội tuyển Myanmar vào ngày 11-12.

Bảng B xứng danh là "bảng tử thần" khi đội đang dẫn đầu bảng là Myanmar với 6 điểm cũng có thể bị loại. Cục diện cuộc đua tranh sẽ quyết liệt đến lượt trận cuối cùng.

Để vào bán kết, đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng Myanmar bất kể tỷ số nào. Bởi hiện tại đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang có hiệu số +6, so với +4 của Myanmar.

HLV Mai Đức Chung không hài lòng về quyết định của trọng tài.

Khả năng có 3 đội bằng 6 điểm chung cuộc ở bảng B là rất cao nếu Philippines cũng thắng Malaysia ở lượt cuối. Khi ấy 2 suất đi tiếp sẽ được tính đến ở hiệu số bàn thắng bại. Theo điều lệ tính luôn kết quả gặp đội cuối bảng thì Philippines lại thất thế nếu không thắng Malaysia với tỷ số cách biệt nếu như xảy ra khả năng Việt Nam, Myanmar và Philippines có cùng 6 điểm chung cuộc.

CAO TƯỜNG