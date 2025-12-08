Bóng đá trong nước

FAM chính thức gửi đơn kháng cáo lên CAS

Mới đây, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) về các án phạt mà FIFA áp dụng đối với FAM liên quan đến vụ việc gian lận 7 hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Malaysia mạnh lên đầy bất ngờ từ nguồn cầu thủ nhập tịch trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam.
Tờ New Strais Times của Malaysia đưa tin: “Trong một tuyên bố hôm nay, quyền chủ tịch FAM - Datuk Yusoff Mahadi cho biết nhóm pháp lý của FAM được gia hạn 10 ngày để chuẩn bị và nộp toàn bộ lập luận bằng văn bản, với thời hạn chót là ngày 18-12". Tờ báo này trích lời của ông Yusoff: "FAM cam kết xử lý quá trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, tôn trọng tất cả các thủ tục pháp lý đã được thiết lập. Những diễn biến tiếp theo sẽ được công bố trong thời gian tới".

Đây được xem là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc làm chấn động bóng đá Malaysia trong thời gian qua của việc gian lận hồ sơ bị phát hiện. Cũng như ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của bóng đá nước này. Qua đó, FIFA phát hiện những bất thường trong hồ sơ đăng ký của 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo hai lần kết luận của FIFA, 7 cầu thủ này không đủ tư cách để khoác áo đội tuyển Malaysia do giả mạo giấy tờ.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Kháng cáo ban đầu gửi FIFA của FAM đã bị bác bỏ, vì thế CAS trở thành cơ quan cuối cùng mà liên đoàn có thể tìm đến.

Nếu CAS bác đơn của FAM, Malaysia hoàn toàn có thể bị AFC xử thua 0-3 trong cả 2 trận này. Khi ấy, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 coi như kết thúc.

