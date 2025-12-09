Tuyển thủ U22 Việt Nam: Quyết tâm giành chiến thắng trước U22 Malaysia

Theo tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, U22 Việt Nam hướng đến quyết tâm cao nhất là giành chiến thắng trước U22 Malaysia để chắc suất vào bán kết SEA Games 33, chứ không nghĩ đến kết quả hòa để cả hai đội cùng có lợi.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường tự tin trước trận gặp U22 Malaysia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Tối qua (8-12), chúng tôi có theo dõi trận đấu giữa U22 Philippines và U22 Indonesia. Nhưng với cá nhân tôi cùng toàn đội, chắc chắn hướng đến trận gặp U22 Malaysia không có chuyện hòa, mà phải đặt quyết tâm cao nhất là chiến thắng”, Quốc Cường chia sẻ trước buổi tập vào chiều 9-12 trên sân của Trường Đại học RBAC (Bangkok, Thái Lan).

Tối 8-12, U22 Philippines trở thành đội tuyển đầu tiên đoạt vé vào bán kết khi giành 6 điểm tại bảng C. Ở bảng đấu này, U22 Indonesia và U22 Myanmar chưa có điểm số nào và sẽ gặp nhau tại lượt trận cuối để tranh ngôi nhì bảng. Tại bảng A, U22 Thái Lan (3 điểm) sẽ gặp U22 Singapore (0 điểm) ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Theo điều lệ, chỉ 3 đội xếp nhất mỗi bảng cùng 1 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 3 bảng vào vòng bán kết. Với việc tại bảng A và bảng C không có đội nhì bảng nào đạt được 4 điểm, U22 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U22 Malaysia (cùng có 3 điểm) tại trận đấu vào 16 giờ ngày 11-12 sẽ đoạt vé vào bán kết với vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, U22 Malaysia cũng đi tiếp cho ngôi đầu bảng B.

Với những kết quả có lợi cho U22 Việt Nam lẫn U22 Malaysia hiện tại, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia lo ngại hai đội sẽ “bắt tay” nhau hòa để cùng đi tiếp. Tuy nhiên, tuyển thủ Quốc Cường phủ nhận điều này và khẳng định U22 Việt Nam hướng đến trận cầu với U22 Malaysia với quyết tâm cao nhất.

“Chúng tôi đều đặt mục tiêu chung là giành chiến thắng trước U22 Malaysia và xa hơn là phấn đấu giành tấm huy chương vàng. Còn bản thân tôi sẽ cố gắng làm sao tập luyện và thi đấu tốt nhất khi có cơ hội được ra sân”, Quốc Cường nhấn mạnh.

Quốc Cường cùng các tuyển thủ U22 Việt Nam tập luyện. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Anh tiếp lời: “Tôi nghĩ cái tiên quyết đầu tiên đó là sự quyết tâm, tinh thần và thái độ. Vì khi mà thái độ mình không tốt thì cho dù mình có thi đấu như thế nào thì cũng khó giành được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, sự đoàn kết của toàn đội cũng là một yếu tố tiên quyết. U22 Việt Nam trong những ngày vừa qua đang thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm rất lớn”.

Nguyễn Thái Quốc Cường sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood. Anh ra mắt sân chơi chuyên nghiệp khi được đội hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là CLB TPHCM) đăng ký tham dự mùa giải 2023. Theo thời gian, chân sút gốc Nghệ chứng minh được năng lực bản thân và giờ trở thành trụ cột tại Công an TPHCM.

Ngoài ra, Quốc Cường cũng được chú ý khi là em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Chính nam tuyển thủ cũng tự hào về điều đó, đồng thời cho rằng việc được gọi lên U22 Việt Nam dự SEA Games 33 là vinh dự đối với anh. “Anh Công Phượng luôn động viên cũng như chỉ ra cho tôi những thiếu sót và lỗi lầm mà tôi còn cần phải cải thiện”, Quốc Cường trải lòng.

Quốc Cường cũng chia sẻ thêm, U22 Việt Nam có theo dõi trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines hôm 8-12 và lấy làm tiếc khi các chị nhận thất bại ở phút bù giờ cuối cùng.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)