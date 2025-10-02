Hojlund biết ơn những pha kiến tạo của De Bruyne

Tiền đạo Rasmus Hojlund cho biết anh đang tận hưởng thời gian được sát cánh cùng Kevin De Bruyne, sau khi tiền đạo được Man.United cho mượn ghi 2 bàn từ đường kiến ​​tạo của cựu tiền vệ Man.City trong chiến thắng 2-1 của Napoli trước Sporting Lisbon.

Đường chọc khe hoàn hảo của De Bruyne đã tạo cơ hội cho Hojlund mở tỷ số cho Napoli trong trận đấu tại Champions League hôm thứ Tư. Sau khi tiền đạo người Colombia, Luis Suarez gỡ hòa từ chấm phạt đền, De Bruyne cũng kiến ​​tạo cho Hojlund đánh đầu, giúp Napoli tái lập lợi thế dẫn trước. “Kevin là một huyền thoại của môn thể thao này”, Hojlund nói. “Đối với tôi, điều quan trọng là mỗi khi anh ấy có bóng, anh ấy phải tìm khoảng trống. Tôi rất biết ơn khi được chơi cùng một cầu thủ như thế này”.

Bàn thắng thứ 2 của Napoli tương tự như nhiều bàn thắng mà De Bruyne đã kiến ​​tạo cho Erling Haaland trong những năm tháng anh khoác áo Man.City. “Họ khá giống nhau”, De Bruyne so sánh giữa Haaland và Hojlund. “Erling vẫn là Erling và những gì cậu ấy đã làm trong sự nghiệp thật khó tin. Cả 2 đều thích tấn công vào khoảng trống. Erling có lẽ nhỉnh hơn một chút. Rasmus đôi khi muốn áp sát bóng”.

Trong khi Hojlund chật vật tìm kiếm bàn thắng trong 2 mùa giải tại Man.United - chỉ ghi 2 bàn trong 13 trận gần nhất cho Quỷ đỏ từ đó chịu nhiều sự hoài nghi - anh hiện đã ghi được 3 bàn thắng sau 5 lần ra sân kể từ khi được cho mượn đến Napoli. Thành tích này cũng tiếp tục ấn tượng tại Champions League đối với tuyển thủ Đan Mạch, người hiện đã ghi 7 bàn sau 8 lần ra sân tại giải đấu hàng đầu châu Âu.

Trong khi đó, De Bruyne hiện đã có 27 pha kiến ​​tạo trong sự nghiệp tại Champions League, vượt qua Zinedine Zidane và Andres Iniesta để vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách tiền vệ kiến ​​tạo mọi thời đại - chỉ sau Ryan Giggs (41), Angel Di Maria (38), David Beckham (36) và Xavi (31). Tuyển thủ Bỉ hiện đã ghi bàn hoặc kiến ​​tạo 5 bàn sau 7 trận kể từ khi gia nhập nhà vô địch Serie A Napoli vào tháng 6, sau 10 mùa giải khoác áo Man.City.

Màn trình diễn hôm thứ Tư cũng là lời đáp trả hoàn hảo cho một số tranh cãi về phản ứng của De Bruyne sau khi bị thay ra vào cuối tuần. De Bruyne đã không giấu được sự thất vọng khi bị thay ra trong trận thua AC Milan hôm Chủ nhật, điều này khiến HLV Antonio Conte phải cảnh báo: “Tôi hy vọng cậu ấy chỉ đang bực tức về kết quả. Bởi vì nếu cậu ấy bực tức về điều gì khác, thì cậu ấy đang đối phó với nhầm người”.

Nhưng Conte sau đó vào thứ Ba đã nói rằng ông và De Bruyne đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Và De Bruyne cũng nhấn mạnh sau trận đấu vào thứ Tư: “Chưa bao giờ có vấn đề gì cả. Tôi là người chiến thắng. Tôi muốn chơi bóng. Tôi luôn muốn tạo ra sự khác biệt. Mọi thứ đã được nói rõ. Không có vấn đề gì cả”.

PHI SƠN