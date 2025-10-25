Hoàng tử Malaysia: Việt Nam không tố cáo vụ cầu thủ nhập tịch

Hoàng tử bang Johor (Malaysia) Tunku Ismail Sultan Ibrahim bác bỏ cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tố cáo vụ 7 nhập tịch cầu thủ của tuyển Malaysia làm giả giấy tờ, đồng thời ông chỉ trích FIFA xử lý thiếu minh bạch và bảo vệ danh dự bóng đá Malaysia.

Hoàng tử bang Johor (Malaysia) Tunku Ismail Sultan Ibrahim

Trong buổi họp báo kéo dài hơn 1 tiếng vào chiều 25-10 (giờ địa phương), hoàng tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim chia sẻ: “Tôi được AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) thông báo rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF, cũng không phải từ Tổng thư ký hay Chủ tịch của tổ chức này. Vậy mà FIFA vẫn tiếp nhận và điều tra, thật sự rất lạ lùng. Tôi nghĩ cách hành xử này khó hiểu và thiếu công bằng”.

Hoàng tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim sinh năm 1984, Chủ tịch của Johor Darul Ta’zim - đội bóng truyền thống và giàu thành tích nhất tại Malaysia. Ông từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giai đoạn 2017-2018. Theo truyền thông Malaysia, vị hoàng thân này có ảnh hưởng lớn nhất đến nền bóng đá của quốc gia, đồng thời cũng là người khởi xướng chính sách nhập tịch cầu thủ nhằm tăng sức mạnh cho đội tuyển Malaysia cũng như Johor Darul Ta’zim.

Tuy nhiên, scandal bùng nổ khi FIFA phát hiện hồ sơ gốc của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có dấu hiệu không khớp với dữ liệu quốc gia gốc. Các cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero bị treo giò 12 tháng, còn FAM chịu án phạt gần 500.000 USD. Trong đó, có 2 người đang khoác áo Johor Darul Ta’zim.

Trước nghi vấn liên quan trực tiếp, hoàng tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim bảo vệ quan điểm: “Nói các cầu thủ làm giả giấy tờ là sai hoàn toàn. Họ là người Malaysia, điều đó được ghi trong Hiến pháp. Nếu ai nghi ngờ, hãy hỏi Cục Đăng ký Quốc gia”.

Hoàng tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim nhấn mạnh, Cục Đăng ký Quốc gia mới là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xác minh nguồn gốc quốc tịch, chứ không phải FAM hay FIFA. “Nếu Cục Đăng ký Quốc gia đã duyệt, nghĩa là họ đã kiểm tra. Ai muốn biết ông bà cầu thủ là ai thì cứ đến hỏi họ”, ông nói thêm.

Vụ bê bối nhập tịch lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia

Hoàng thân thừa nhận, bản thân chỉ đóng vai trò hỗ trợ và phê duyệt danh sách 7 cầu thủ được FAM trình, chứ “không trực tiếp xác minh giấy tờ hay nguồn gốc huyết thống”. Ông cho rằng vụ việc “có thể bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật trong quy trình” và kêu gọi FIFA xem xét giảm nhẹ án phạt. “Tôi tin vụ việc không có yếu tố gian lận có chủ đích. Nhưng khả năng lật ngược tình thế là rất thấp”, hoàng tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim thừa nhận.

Bê bối này đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ bóng đá Malaysia. Nhiều người hâm mộ cáo buộc hoàng tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim là “kiến trúc sư” đứng sau chính sách nhập tịch, trong khi một số quan chức FAM bị đình chỉ, bao gồm Tổng thư ký Noor Azman Rahman.

“Tôi làm tất cả vì bóng đá Malaysia. Nhưng nếu có ai phải chịu trách nhiệm, hãy làm rõ bằng chứng, đừng quy chụp. Quan trọng nhất là giữ danh dự cho đất nước”, hoàng tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim khẳng định.

Theo kế hoạch, phán quyết cuối cùng của FIFA sẽ được công bố vào ngày 30-10, sau đó FAM có quyền kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), dù nhiều chuyên gia nhận định đây chỉ là “nỗ lực mang tính hình thức”.

Hiện đội tuyển Malaysia vẫn dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm sau 4 trận thắng, hơn Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, án phạt có thể khiến họ mất vị trí dẫn đầu (khả năng cao bị trừ 6 điểm) và thậm chí đánh mất cơ hội dự vòng chung kết.

HỮU THÀNH